Raspberry Pi 4 : la version avec 2 Go de RAM passe à 35 dollars de façon permanente

À l’occasion du huitième anniversaire de la Fondation Raspberry Pi, le prix de la version 2 Go est ramené au prix de la version 1 Go, soit 35 dollars. Inutile de vous presser, puisque ce changement est permanent. Le prix de la version 1 Go ne change pas, ainsi que celui de la version 4 Go, laquelle est toujours positionnée à 55 dollars.

Depuis son lancement, le Raspeberry Pi se positionne comme un pico ordinateur adaptable et, très, très, (très?) économique (même si vous devez fournir l’écran et le stockage). La dernière version, appelée Raspberry Pi 4, est proposée à partir de 35 dollars. Elle se décline en trois versions avec, respectivement, 1 Go de RAM, 2 Go de RAM ou 4 Go de RAM. Au lancement, à la fin du printemps 2019, elles étaient commercialisées 35 dollars, 45 dollars et 55 dollars, respectivement.

À l’occasion du huitième anniversaire de la fondation qui gère le développement du Raspberry Pi, la version 2 Go de RAM du Raspberry Pi 4 est ramenée au prix de la version 1 Go. Soit 35 dollars. Ce qui correspond tout de même à une ristourne de 22 % environ. La baisse de prix est effective dès à présent et sera permanente. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas besoin de se presser pour en acheter (même si des ruptures sont peut-être à prévoir). La fondation explique qu’elle est en mesure de baisser le montant de la version 2 Go, car le prix de la RAM a baissé ces derniers mois.

Pas de changement pour les deux autres versions

Le prix des deux autres versions ne change pas. Dans la foire aux questions qui accompagne cette annonce, la fondation explique que la version 1 Go restera en vente jusqu’à épuisement des stocks. Mais elle ne s’attend guère à ce que les consommateurs se ruent sur cette déclinaison suite au changement de tarif. Quant à la version 4 Go, elle restera donc positionnée à 55 dollars. Même si elle est moins impactée par ce changement que la version 1 Go, son rapport RAM/prix va évidemment s’essouffler un peu.

Né en 2011, le Raspberry Pi est, si vous aimez mettre « les mains dans le cambouis », une solution très adaptable. Doté de tout ce qu’il faut (processeur, GPU, RAM, carte réseau, sortie vidéo et ports USB), il peut devenir, selon votre usage, un excellent serveur domestique, un lecteur de fichiers multimédia, un ordinateur d’appoint, une console de jeu spécialisée en rétrogaming et bien d’autres choses encore. Certains l’utilisent même pour créer des objets connectés. Le Raspberry Pi 4 en est la cinquième mouture après les versions 1, 2, 3 et 3+. Selon la fondation, le Raspberry Pi 4 est 40 fois plus puissant que la version originelle.