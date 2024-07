Rakuten casse le prix de l’iPad Air M2 pour les soldes d’été !

Alerte bon plan chez Rakuten ! Si vous êtes un fan d'Apple, vous ne pouvez pas rater cette offre : l'iPad Air M2 est disponible avec une remise de -15% et passe ainsi sous la barre des 600€. Découvrez l'offre en détails ci-dessous.

Acheter l'iPad Air M2 à -15%

Les soldes chez Rakuten continuent de battre leur plein, et le site propose toujours des promotions très intéressantes sur de nombreux produits. Aujourd'hui, une offre particulièrement irrésistible a retenu notre attention, spécialement pour les fans d'Apple : un iPad Air M2 avec une remise exceptionnelle de -15%.

Grâce à cette réduction, le prix de cet iPad Air passe de 699,99€ à seulement 589,99€. C'est une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent s'équiper de ce bijou technologique à un prix très compétitif. Ne tardez pas à en profiter, car les stocks pourraient rapidement s'épuiser!

iPad Air M2 : une expérience numérique réinventée

L'iPad Air M2, disponible en deux tailles, révolutionne votre quotidien numérique. Vous pouvez désormais choisir entre un modèle de 11 pouces et un tout nouvel iPad Air de 13 pouces. Chacun de ces modèles est doté d’un superbe écran Liquid Retina haute résolution, qui transforme toutes vos activités en une expérience visuelle éclatante. Que vous regardiez des films, jouiez à des jeux ou travailliez sur des projets créatifs, la précision chromatique et la réactivité de l'écran sont impressionnantes.

Au cœur de cet appareil se trouve la puce M2, véritable prouesse technologique. Cette puce assure des performances de pointe avec un CPU, un GPU et un Neural Engine ultra-puissants, offrant une rapidité d'exécution environ 50 % supérieure à la génération précédente. Vous pouvez ainsi vous adonner à des tâches exigeantes comme la modélisation 3D, les jeux vidéo AAA ou encore l'analyse de mouvement pour le sport, sans craindre de vider rapidement votre batterie. L’iPad Air M2 vous accompagne toute la journée grâce à son efficacité énergétique remarquable.

iPadOS, le système d’exploitation de l’iPad Air, est spécialement conçu pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre tablette. Il vous permet d'utiliser plusieurs applications simultanément, d'écrire directement dans n'importe quel champ de texte et de naviguer facilement avec votre doigt, un Apple Pencil ou le trackpad du Magic Keyboard. Les possibilités créatives sont infinies avec l'Apple Pencil Pro, un outil indispensable pour dessiner, peindre, écrire et prendre des notes avec une précision au pixel près et une faible latence.

Le Magic Keyboard, avec son design suspendu et ses touches réactives, transforme l’iPad Air en une véritable station de travail. Il est idéal pour rédiger des textes, des e-mails et même pour la modification de feuilles de calcul grâce à son trackpad intégré.

Enfin, en matière de photo et de vidéo, l'iPad Air ne déçoit pas. Il est équipé d'une caméra avant et d'un appareil photo arrière avancés, permettant de prendre des photos de haute qualité, d'enregistrer des vidéos en 4K, de passer des appels vidéo clairs et de scanner des documents avec facilité.

Vous êtes intéressé ? Rendez-vous vite chez Rakuten pour profiter de l'offre.

Acheter l'iPad Air M2 à -15%

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.