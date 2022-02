AMD RX 6950 XT, 6850 XT et 6750 XT : des cartes graphiques 10% plus puissantes pour faire trembler Nvidia ?

AMD s’apprêterait à dévoiler dans le courant de l’année des cartes graphiques encore plus puissantes que la génération actuelle. Sans être révolutionnaires, celles-ci devraient néanmoins permettre au géant de faire trembler Nvidia.

D’après le leaker @mooreslawisdead is Twitter, AMD serait sur le point de dévoiler trois nouveaux GPU haut de gamme, les Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT et RX 6750 XT. Comme leurs prédécesseurs, ces dernières seraient toujours gravées en 7 nm. Pourtant, on sait qu’AMD a fait profiter ses cartes graphiques les plus récentes, les RX 6400 et RX 6500 XT, d’une gravure encore plus fine de 6 nm.

Bien que la nouvelle génération de carte graphique ne propose pas la finesse de gravure la plus fine, celles-ci devraient bénéficier d’une importante augmentation de leur bande passante. En effet, la bande passante passerait de 16 Gbps sur la génération actuelle, dont par exemple la RX 6900 XT, à 18 Gbps sur les nouvelles cartes.

Une Radeon RX 6950 XT plus rapide que la RTX 3090 Ti ?

D’après les informations du leaker, cette augmentation de la bande passante permettait à AMD d’augmenter la puissance de ses nouvelles cartes graphiques de près de 10 % par rapport à la génération précédente. Grâce à cette augmentation de la bande passante, AMD devrait pouvoir augmenter légèrement les fréquences de tous ses GPU.

@mooreslawisdead s’attend que cette puissance supplémentaire permette à la Radeon RX 6950 XT, la carte la plus rapide du lot, d’être plus intéressante que la nouvelle RTX 3090 Ti. La carte de Nvidia subit d’ailleurs actuellement d’importants problèmes de production, qui ont poussé le fabricant américain à reporter sa sortie, initialement prévue pour janvier. Face à ces faibles disponibilités, certains revendeurs afficheraient même le GPU à plus de 4000 euros.

Grâce à ses nouvelles Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT et RX 6750 XT, AMD pourrait alors proposer une alternative intéressante aux RTX de Nvidia haut de gamme, à condition que les cartes soient disponibles en quantité suffisante. Malheureusement pour les joueurs, on imagine qu’elles subiront également les fortes hausses de prix que nous avions constaté avec la génération précédente. Selon les informations précédentes d'un autre leaker, les trois cartes graphiques d’AMD devraient arriver d’ici cet été.