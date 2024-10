Quick Share teste un affichage plus précis, idéal pour suivre les transferts volumineux

Google prépare une mise à jour de l'interface de Quick Share, son outil de partage de fichiers sur Android. Cette nouveauté pourrait améliorer la visibilité de l'avancée des transferts.

Quick Share, l’équivalent Android de l'AirDrop d'Apple, a été lancé plus tôt cette année pour remplacer Nearby Share. Ce service permet de transférer facilement des fichiers, avec une attention particulière portée à la confidentialité. Depuis ce changement de nom, Google a apporté de nombreuses petites modifications à son apparence, y compris des animations en 3D pour une interface plus moderne et fluide.

Désormais, Google teste une nouvelle version de l’interface de transfert qui pourrait faciliter le suivi des fichiers envoyés et reçus. Dans cette version expérimentale, le pourcentage de progression s’affiche au centre de la barre circulaire de transfert sur l’appareil qui reçoit le fichier. Une fonctionnalité qui pourrait simplifier la vie de nombreux utilisateurs en leur permettant de mieux estimer le temps restant avant la fin de la copie de fichiers, notamment pour les transferts volumineux.

Google améliore le suivi des transferts avec Quick Share

Cette mise à jour est actuellement en phase de test limité sur certains appareils, comme l’ont observé des utilisateurs sur la version bêta de Google Play Services. Seuls certains smartphones, comme le Nothing Phone 2a, ont reçu cette nouvelle interface, tandis que d’autres, comme le Pixel 7, continuent d’afficher l’ancienne version. Il s’agit donc d’un A/B testing, ce qui signifie que tous les utilisateurs ne pourront pas encore en profiter. L’affichage des pourcentages pourrait rendre les transferts plus clairs pour ceux qui préfèrent une estimation précise plutôt qu'une simple barre de progression.

Si cette nouvelle interface est déployée plus largement, elle pourrait marquer un changement bienvenu pour les utilisateurs d’Android qui trouvent le suivi actuel des transferts un peu flou. Bien que Quick Share affiche déjà une barre de progression sur mobile, les informations plus détaillées, comme le pourcentage ou le temps restant, étaient jusqu'ici réservées à la version desktop du client Quick Share. Reste à voir si Google décidera de déployer ce changement sur tous les appareils dans les prochaines semaines.

Source : Android Authority