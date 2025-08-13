Paiement fractionné, transferts d’argent, Google Pay s’améliore

Google Pay devient encore plus utile pour réaliser des paiements en ligne et des transferts d'argent de manière simple et en choisissant toujours la meilleure option pour chaque situation.

Il y a un peu plus d'un an, Google Pay obtenait plusieurs améliorations, dont l'affichage des avantages dont on dispose avec ses cartes et une refonte du système de paiement en plusieurs fois. La plateforme continue d'évoluer et obtient trois nouveautés qui ont pour but de rendre les paiements web plus simples.

La première est une hausse du nombre de cartes bancaires compatibles avec l'option de remplissage automatique sur Chrome permettant d'obtenir en un coup d'œil les détails des récompenses que l'on reçoit en cas de paiement : cumul de points, réductions, cashback… Plus de 100 types de cartes sont désormais pris en charge par ce système, bien pratique pour choisir avec quel moyen de paiement il est plus avantageux de réaliser ses achats.

Google Pay devient plus complet

Google annonce aussi que les options de paiement échelonné arrivent sur le remplissage automatique de Chrome pour les prestataires Affirm et Zip. Klarna, Afterpay et d'autres plateformes offrant la possibilité de régler en plusieurs versements viendront prochainement étoffer cette liste. Le “Achetez maintenant, payez plus tard” est toujours aussi populaire auprès des consommateurs, Google Pay le rend encore plus accessible.

Enfin, pour faciliter les transferts d'argent internationaux, Google met en place un système dont le but est “d'aider les gens à obtenir des informations simples sur les frais et les taux de change avec des fournisseurs de transfert de fonds comme Ria Money Transfer, Xe et Wise”. Les utilisateurs peuvent ainsi comparer les services et opter pour celui qui leur coûtera le moins cher. Dans un premier temps, cette fonction n'est disponible que dans Wallet sur le web (pas l'appli) et en recherchant n'importe quel taux de change sur le moteur de recherche Google.

Les récompenses pour cartes de crédit et les changements pour le paiement fractionné concernent les États-Unis l'instant. L'Europe est toujours servie plus tard pour ce genre de fonctions relatives au paiement en ligne. Le comparatif des frais et taux de change des plateformes de transfert de fonds est disponible aux États-Unis, en Inde, au Brésil, au Mexique et aux Philippines “pour commencer”, fait savoir Google.