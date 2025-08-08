ChatGPT prend de plus en plus de place dans notre quotidien, et cela signifie parfois quelques indélicatesses. Notamment avec les SMS qui sont de plus en plus composés par l'IA. On vous propose une astuce plutôt efficace pour les détecter, sans passer par un “détecteur d'IA” dont les résultats sont rarement fiables.

Comment détecter l'IA dans les messages que vous recevez ? Dans beaucoup de cas, l'effort peut sembler futile. Mais il y a ces situations dans lesquelles s'assurer que votre correspondant écrit lui même ses messages est réellement important. On pense par exemple aux conversations avec votre copain ou votre copine : si votre moitié ne prend même pas le temps d'écrire ses réponses à vos messages, c'est sans doute mauvais signe.

Cela peut montrer un certain détachement. Avec même dans certains cas un léger parfum de manipulation. ChatGPT peut en effet prendre en compte la dimension psychologique, ou un objectif ultérieur susceptible d'être glissé dans le prompt. De quoi aider ainsi des personnes potentiellement mal intentionnées. Et plus largement, il est clair la volonté d'écrire des réponses un peu trop parfaites à vos messages peut se révéler très vite agaçant.

Détecter l'IA dans les réponses à vos messages est une tâche complexe

De quoi potentiellement dégrader votre relation avec des proches. Nos confrères de ZDNet rapportent par exemple l'histoire d'un redditeur en plein divorce. Ce dernier s'étonne alors d'un SMS qu'il reçoit de sa mère. Le style “parfait”, sa longueur, les mots choisis… rien ne ressemble au style habituel de sa mère.

Voici la traduction du message :

« Je pense à toi aujourd’hui, et je veux que tu saches à quel point je suis fier de ta force et de ton courage, » commence le texto. Avant de poursuivre : « Il faut beaucoup de bravoure pour choisir ce qui est le mieux pour ton avenir, même lorsque c’est difficile. Aujourd’hui est un tournant — un pas vers plus de paix, de guérison et de bonheur. Je t’aime tellement, et je marche à tes côtés — toujours ❤️😘 ».

La maman, qui était pétrie de bonnes intentions a admis l'usage d'un ChatBot. Mais dans d'autres cas, vérifier qu'un message n'est pas généré par un modèle de language peut être très compliqué. Les détecteurs d'IA qui pullulent sur le net se révèlent peu fiables. Ils tendent à détecter fréquemment des textes totalement écrits par un humain comme générés par un chatbot. Ou à confirmer de façon erronée qu'un message très suspect n'a pas été écrit par l'IA.

Notre astuce pour détecter l'IA de vous-même, partout

Il y a toutefois une méthode imparable pour confirmer l'usage de l'IA par votre correspondant. Les chatbot comme ChatGPT génèrent des textes de façon prédictive. Autrement dit elles composent des textes toujours un peu de la même manière, avec des erreurs caractéristiques, répétitions inutiles, et autres tics.

Si les détecteurs en ligne ne fonctionnent pas toujours, c'est aussi parce que des techniques existent pour maquiller de façon automatique le style d'écriture des grands services d'IA. On insiste ici sur le automatique : des petites choses sont changées ci et là, jusqu'à ce que le texte “passe” le test, et se retrouve détecté comme s'il avait été écrit par un humain. Ce qui les rend donc très faciles à tromper.

Il y a pourtant plus malin : demandez vous-même à plusieurs IA de rédiger la réponse à l'un de vos messages, en intégrant éventuellement dans le prompt des caractéristiques que vous avez relevées comme suspectes. Ne soyez pas trop détaillé – la plupart des gens se contenant d'un prompt assez basique. Par contre, soumettez votre prompt à au moins à deux IA leader du marché (idéalement ChatGPT / Copilot et Gemini – les plus utilisés).

Mettez ces réponses à côté du message que l'on vous a envoyé et comparez l'ordre des phrases, le choix des mots, les erreurs éventuelles, voire même les emojis choisis. Vous verrez alors de façon éloquente si les messages se ressemblent, ou que celui que l'on vous a envoyé fait réellement preuve d'originalité…