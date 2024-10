Choisir un VPN qui propose des serveurs dans de nombreux pays, pourquoi c’est important ?

Les meilleurs VPN disposent de milliers de serveurs et proposent de nombreux pays au choix. La diversité dans le choix des serveurs n’est donc pas un facteur à prendre à la légère, car cela impacte directement la qualité de l’expérience utilisateur.

En plus d’une bonne sécurité et d’une bonne politique de confidentialité, les performances d’un VPN sont un critère déterminant pour la plupart des utilisateurs qui recherchent la solution idéale. Cela dépend notamment de la qualité des infrastructures du fournisseur de service, mais aussi de la diversité dans le choix des serveurs.

Minimiser les risques de surcharge des serveurs

Les VPN permettent de renforcer la sécurité des internautes, mais au prix d’une certaine baisse de débit. Cela est inhérent à leur principe de fonctionnement. On juge donc les meilleurs services par leur capacité à limiter la dégradation des performances de votre connexion.

En plus d’avoir des infrastructures de qualité et de proposer des technologies parmi les plus efficaces, une bonne distribution de la charge permet de garantir des débits confortables.

En effet, avec trop peu de serveurs disponibles, un VPN sera moins enclin à éviter les surcharges. Cela aura pour conséquence d’accentuer les baisses de performances pour chaque utilisateur.

En proposant un nombre suffisant de serveurs, un VPN pourra donc mieux gérer la répartition des débits et garantir des services confortables.

La proximité géographique comme facteur de performance d’un VPN

Plus la distance entre l’utilisateur et un serveur VPN est grande, moins bons sont les débits et la latence. Un grand nombre de pays au choix est donc tout aussi bénéfique pour les performances que le nombre de serveurs disponibles.

Peu importe l’endroit où l’utilisateur se trouve dans le monde, il pourra ainsi profiter d’une certaine proximité géographique avec les serveurs du fournisseur de service.

Les gamers sont notamment de grands bénéficiaires du nombre de pays aux choix. En connaissant la localisation des serveurs d’un jeu en ligne, ils peuvent choisir en conséquence leur pays de connexion afin d’optimiser la latence.

Profiter d’avantages spécifiques liés à certains pays

C’est un cas d’utilisation très répandu pour les VPN. Lorsqu’il existe des restrictions géographiques pour certains services, vous pouvez vous connecter à un pays spécifique pour les contourner. De nombreux utilisateurs ont par exemple recours à un VPN pour accéder au catalogue US de Netflix qui propose des contenus qui n’hésitent pas encore dans d’autres pays.

Mais ce n’est pas tout. Avec un VPN qui permet de choisir quasiment n’importe quelle localisation, vous pouvez également profiter de promotions exclusives à certains pays ou accéder à des tarifs plus avantageux.

NordVPN : plus de 6 000 serveurs dans 111 pays différents

Si vous recherchez un VPN offrant un nombre important de pays et de serveurs, NordVPN est l’un des meilleurs dans ce domaine. Le fournisseur propose plus de 6300 serveurs dans 111 pays.

En plus des pays populaires de l’Amérique du Nord et de l’Europe, vous pouvez accéder à des serveurs dans plusieurs pays d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Afrique ou encore d’Océanie.

NordVPN est également connu pour offrir des débits confortables. En ce moment, le service propose déjà son offre Black Friday, avec jusqu’à 74% de réduction + 3 mois offerts. Vous pouvez donc y accéder dès 2,99 € au lieu de 11,59 € par mois.