QuelDébit : UFC-Que Choisir lance une application speedtest vraiment excellente

L'UFC-Que Choisir lance l'application speedtest collaborative QuelDébit. Le but est de proposer des tests de débit plus exhaustifs, justes et lisibles que ceux disponibles à l'heure actuelle. Mais aussi de publier un baromètre en collectant les résultats des tests – pour réellement apprécier la qualité de service délivrée par les FAI et opérateurs. Le tout, sans collecter de données personnelles.

L'UFC-Que Choisir annonce qu'une nouvelle application de test de débit est disponible. Créée par l'association, QuelDébit a plusieurs atouts sur les solutions concurrentes, notamment le très utilisé Speedtest.net de Ookla. Contrairement à ce dernier, QuelDébit ne collecte aucune donnée personnelle pouvant identifier l'utilisateur.

Elle est en effet intégralement financée par le fonds de dotation de l'union française de consommateurs. Le premier atout de ce test de débit, c'est qu'il est plus complet que la concurrence, et fait tout pour délivrer des informations claires de qualité. Il y a deux types de tests : rapide et complet.

L'UFC-Que Choisir lance une meilleure application de test de débit

Le premier type de test est classique : il s'agit de tester le débit montant, le débit descendant et la latence de votre connexion. Mais le deuxième test plus complet teste également la qualité des usages courants comme le streaming.

Chaque résultat est associé à une note sur 10 et un indicateur coloré qui permet de se rendre compte en un clin d'oeil de la qualité du service dans le contexte d'autres tests de débit réalisés par les utilisateurs. C'est la seule application qui permette de faire cela.

Les débits affichés par l'application peuvent également paraître plus bas que ceux affichés par d'autres tests de débit. La raison est que Que Choisir cherche des résultats qui reflètent réellement ce à quoi les utilisateurs ont accès.

L'union explique que la plupart des tests de débit téléchargent les données en multithreading pour saturer les capacités du smartphone, alors que la plupart des applications reposent sur des communications via un thread unique. Du coup QuelDébit ne réalise ses tests que sur un seul thread, volontairement.

Le résultat lui-même reflète le débit moyen alors que d'autres applications affichent le débit maximal, là encore pour se donner une idée plus fidèle du débit réel disponible. L'ensemble des données des test est collectée, ce qui permet à Que Choisir de publier régulièrement un baromètre exhaustif des performances des opérateurs et FAI.

QuelDébit est disponible sur les smartphones Android et iPhone via le Google Play Store et l'Apple App Store.