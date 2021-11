Quel est le téléphone le plus vendu au monde en 2021 ? Un indice : ce n’est pas un iPhone

Le cabinet d'analyses IDC vient de publier son dernier rapport consacré aux meilleures de ventes de téléphones dans le monde. Contre toute attente, le lauréat n'est pas un iPhone ou un Samsung. Il ne s'agit même pas d'un smartphone, mais d'un feature phone, à savoir le Nokia 105, proposé à partir de 19,99 €.

Si les smartphones occupent la scène médiatique, il ne faut pas oublier que les feature phones comme la réédition du Nokia 3310 parue en 2017 sont encore utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Pour être plus précis, 1 milliard de feature phones sont en circulation en 2021, d'après le dernier rapport du cabinet d'analyses réputé IDC. Autre chiffre qui témoigne de l'importance des feature phones : ils représentent 20% des ventes totales de téléphones mobiles.

Bien entendu, le système d'exploitation leader du marché n'est autre que KaiOS, l'OS utilisé notamment sur les feature phone de Nokia. À l'heure actuelle, il existe pas moins de 140 modèles sous KaiOS, et rien que cette année, 156 millions d'appareils sous KaiOS ont été livrés, ce qui représente près de 3,8 milliards de dollars.

Le Nokia 105 décroche la palme du téléphone le plus vendu en 2021

Sachant cela, il n'est pas étonnant de voir que le téléphone le plus vendu entre janvier et novembre 2021 n'est pas un iPhone 12 ou un Samsung Galaxy S21. Comme le révèle le dernier rapport d'IDC, le téléphone le plus vendu sur cette période n'est autre que le Nokia 105 ! Ce téléphone, proposé à la fois en version 2G et 4G, a pour principal argument son prix imbattable : 19,99 € (2G) et 31 € (4G).

Ce modèle embarque le strict essentiel et c'est probablement la raison de son succès : un écran 1,77″ d'une résolution QVGA (128×160), un processeur Spreadtrum SC6531E, 4 Mo de RAM et une batterie de 800 mAh offrant 15h de communication. Fabriqué en polycarbonate, le téléphone se veut particulièrement résistant aux chocs et à l'usure. Il dispose également d'un port jack 3.5 mm et d'une radio intégrée, sans oublier l'inévitable jeu Snake.

Au total, les Nokia 105 lancés en 2013 et 2017 ont été vendus à 200 millions d'unités en 2021, le reste du classement étant composé de l'iTel IT2171, du Jio Phone, du Tecno T528 et de l'iTel IT5260. Nokia s'est d'ailleurs félicité de cette performance sur le réseau social chinois Weibo : “Les téléphones Nokia sont très appréciés en Inde notamment pour leur qualité de fabrication, leur fiabilité et leur fonctionnalité. Avec le Nokia 105, nous apportons un téléphone aux consommateurs qui adoptent la mobilité pour la première fois, en leur offrant un téléphone avec une batterie longue durée et les éléments essentiels du quotidien dans un design moderne”.

