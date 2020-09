QR Codes : attention, les hackers s’en servent pour pirater les smartphones

Les QR Codes représentent un grand danger pour nos smartphones, met en garde une étude. En exploitant cette technologie en plein boom, des hackers peuvent s'emparer des données d'un téléphone portable ou propager des logiciels malveillants.

De nos jours, les QR Codes sont omniprésents. Ils permettent de consulter la carte d'un restaurant ou d'un bar avec son smartphone ou de partager un lien, un billet d'avion ou un ticket de train avec facilité. Une étude de MobileIron, une société américaine spécialisée dans le développement de logiciels d'authentification, réalisée auprès de 2100 utilisateurs américains et britanniques, montre que les QR Codes font désormais partie de votre quotidien.

40% des sondés ont scanné un QR Code la semaine dernière, contre 86% au cours de l'année écoulée. La pandémie de Covid-19 a évidemment accéléré l'adoption de cette technologie. D'ailleurs, 47% des sondés affirment avoir remarqué de plus en plus de QR Codes dans leur vie quotidienne. Ils sont 53% à vouloir que les QR Codes soient massivement utilisés par les marques, entreprises et administrations. 43% acceptent d'utiliser un QR Code pour réaliser un paiement.

Lire également : Comment transformer le code WiFi en QR Code pour simplifier son partage

Personne ne se méfie d'un QR Code, regrette MobileIron

Malheureusement, les sondés ne sont pas conscients des risques liés à l'utilisation des QR Codes. En exploitant cette technologie, un hacker est en effet en mesure de partager une URL malveillante vers un site de phishing, de propager un malware ou de collecter les données personnelles de votre smartphone, met en garde MobileIron. Interrogé par Forbes, Alex Mosher, vice-président Solutions de MobileIron, assure que “nous allons bientôt assister à un assaut d’attaques via les QR codes”.

C'est d'autant plus inquiétant que la plupart des utilisateurs font aveuglément confiance aux QR Codes. Ainsi, 35% des sondés ignorent que les QR Codes peuvent permettre de pirater leur téléphone. Ils sont d'ailleurs 34% à ne pas se méfier de ceux-ci. Enfin, 53% des sondés n'ont pas installé de logiciel de sécurité, comme un antivirus, sur leur smartphone. L'appareil est donc à la merci des pirates.

On vous invite donc à rester prudent avant de scanner un QR Code apposé sur la table d'un bar ou d'un restaurant. Avant de scanner le code, assurez-vous qu'il s'agit bien de celui de l'établissement et non d'un piège tendu par un pirate.