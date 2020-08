Comment transformer le code WiFi en QR Code pour simplifier son partage

Il est possible de transformer votre code de connexion WiFi en QR Code pour le partager plus facilement avec vos amis, invités et enfants. La méthode que nous vous proposons est compatible aussi bien avec les smartphones Android que iOS.

Vous en avez assez de vous contorsionner derrière votre box internet dès que vous souhaitez partager votre code WiFi avec un invité ? Et si on vous disait qu’il y a vraiment BEAUCOUP plus simple ? Il est en effet très facile d’imprimer un QR Code qui contiendra tout le nécessaire pour initier la connexion WiFi. On vous explique tout dans ce tutoriel rapide.

Comment imprimer un QR Code qui connecte vos invités au WiFi ?

Pour cela c’est très simple :

Rendez-vous sur le site gratuit qifi.org

Complétez bien les champs SSID, Encryption, et mettez votre clé WiFi dans le champ « Key »

Cliquez sur Generate!

Vous pouvez alors cliquer directement sur Print! pour l’imprimer ou Export! pour l’enregistrer sur votre disque dur

Comment se connecter au WiFi avec le QR Code ?

C’est là encore très simple (c’était le but, me direz-vous !) :

Ouvrez l’application photo et pointez l’objectif vers le QR Code

Une notification vous propose de vous connecter – cliquez dessus

Vous êtes connecté !

Attention, l’application de prise de photos ne détecte pas les QR Codes sur tous les smartphones Android, surtout si ils sont un peu anciens. Pour ces derniers, il existe heureusement des applications spécialement conçues pour scanner les QR Code.

Le site qifi à l’origine de ces QR Code propose trois alternatives : l’application Barcode Scanner (ZXing), NeoReader ou n’importe quelle autre application QR Code basée sur la librairie ZXing. Notez par ailleurs que tous les smartphones Huawei peuvent scanner les QR Code à partir de leur application photo lorsqu’ils ont le mode HiVision.

La reconnaissance des QR Code dans l’application Photos est la norme sur tous les iPhone qui tournent sous iOS 12, 13 et 14. D’autres appareils peuvent également le reconnaître à condition d’y installer un lecteur de QR Code. Cette astuce vous a simplifié la vie ? Dites-nous vite dans les commentaires de ce tutoriel rapide !