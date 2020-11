PS5 : voici quelques astuces pour augmenter les vitesses de téléchargement

La PS5 sort le 19 novembre en France et vous êtes nombreux à l’attendre avec impatience. Dans ce petit tuto, nous allons vous aider à bien maîtriser votre console, notamment au niveau des téléchargements. Voici quelques astuces très simples pour télécharger plus vite les jeux sur votre machine flambant neuve.

La PS5 est presque là, à portée de main. Vous l’avez peut-être précommandée et vous l’attendez avec impatience. Si c’est le cas, ce petit tutoriel vous intéressera peut-être. Nous allons voir comment maximiser les vitesses de téléchargement sur votre nouvelle console. Cela peut être utile, surtout qu’aujourd’hui, nombre de jeux sont achetés en dématérialisés et que la quasi-totalité d’entre eux nécessitent régulièrement de gros patchs.

Pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement d’une console, régler les paramètres afin d’augmenter la vitesse de téléchargement des jeux est un jeu d’enfant. Pour les profanes, cela peut vite tourner au casse-tête. Pas de panique, nous allons vous aider. Il y a plusieurs petites choses à faire pour optimiser votre machine, c’est simple et ne prend pas plus de 5 minutes top chrono.

C'est notre deuxième tuto consacré à la PS5. Dans le premier nous vous expliquions comment transférer facilement vos données de votre PS4 à votre PS5.

Vérifier votre connexion

La base, c’est bien entendu de connaître votre connexion. Si vous avez la fibre, vous téléchargerez logiquement beaucoup plus vite que si vous avez encore l’ADSL. Mais les connexions fibre de ne valent pas et pour vérifier sa puissance, il suffit de faire un speed test. Pour se faire, il faut simplement taper Speed Test dans Google et appuyer sur le bouton « lancer le test de vitesse ». Ce dernier vous affichera les performances de votre connexion. Si vous ne savez pas à quoi cela correspond réellement, Google vous avertira si elle est très rapide ou non par rapport à la moyenne.

Si votre connexion est médiocre à la base, votre PS5 téléchargera très lentement les jeux. Logique.

Brancher votre console en Ethernet

Lorsque vous allumez votre console pour la première fois, elle vous demande de se connecter en Wifi, par défaut. Cependant, vous pouvez dès le départ la brancher en Ethernet pour augmenter la rapidité. Il suffit de vous munir d’un câble Ethernet (trouvable à moins de 10 euros), de le brancher à la console ainsi que sur votre box Internet. Ainsi, la box et la PS5 sont reliées de manière plus efficace qu’en Wifi.

Si votre console est déjà connectée en Wifi, il est toujours possible de la brancher en Ethernet. Normalement, la PS5 prend automatiquement en compte le branchement, mais il ne coûte rien de vérifier.

Pour cela, il faut aller dans les paramètres (petite roue dentée en haut à droite de l'interface), puis Réseau, puis de nouveau Paramètres, puis Configurer la connexion internet, puis de sélectionner l’option Câble LAN 1 plutôt que Wifi. Avec ça, vous gagnerez déjà beaucoup sur la vitesse de téléchargement.

Régler le DNS

Une autre petite chose à faire pour augmenter encore un peu plus la vitesse de votre connexion : régler le DNS. Par défaut, il est réglé de manière automatique, mais il est possible de l'ajuster pour gagner encore en vitesse en se connectant à celui de Google. Rien de plus simple.

Dans les paramètres, il faut retourner dans Réseau, puis dans Paramètres, puis dans Configurer la connexion Internet. Une fois dans ce menu, il suffit d’aller sur Configurer manuellement, puis de sélectionner Par câble réseau (LAN).

Dans ce menu, il faut sélectionner Paramètres DNS et les mettre en Manuel. Ensuite, dans DNS Primaire, il faut taper 8.8.8.8 (sans oublier les points) puis dans DNS Secondaire 8.8.4.4. Une petite manipulation à savoir pour optimiser encore votre console.

La PS5 en mode repos plutôt qu’éteinte

Comme la PS4, la PS5 dispose de trois modes d’alimentation : allumée, repos et éteinte. Dans ce dernier, elle n’est plus alimentée et ne consomme plus d’énergie. En mode repos, la PS5 est bien éteinte, mais continue de télécharger, que ce soient des jeux ou des mises à jour. Ce mode est signalé par une Led orange au niveau des aérations de la machine. Si vous avez des téléchargements en attente, vaut donc mieux la placer dans ce mode quand vous ne l’utilisez pas.

A lire aussi – Test PS5 : temps de chargement de folie, performances de jeu inédites, Sony change la donne

Pour la mettre dans ce mode, c’est tout simple. Vous appuyez sur la touche PS de votre manette et une fois que vous avez le menu en bas qui s’affiche, vous allez sur le bouton d’alimentation tout à droite. En appuyant dessus, vous avez alors le choix de mettre la PS5 en mode repos ou de l’éteindre. Appuyer sur le bouton d’alimentation sur la façade de la console la met également automatiquement en veille.

Théoriquement, la console reste automatiquement connectée à Internet en mode repos. Si vous voulez en être sûr, il suffit d’aller vérifier dans les Paramètres, puis d’aller dans l’onglet Système puis dans Gestion de l’alimentation. Une fois fait, il faut aller sur Fonctionnalités disponibles en mode repos puis de cocher la case Rester Connecter à Internet.

Dans ce mode, vous lancez le téléchargement d’un gros jeu et vous pouvez mettre votre console en veille, il sera bien installé à votre retour (sauf si vous partez trois minutes, bien sûr).

Gérer ses téléchargements

Enfin, dernière petite chose à savoir sur la gestion des téléchargements. Sur l’interface principale, vous pouvez accéder à votre bibliothèque de jeu. D’ici, vous pouvez télécharger les jeux que vous avez acheté en dématérialisé (les jeux achetés en disque sont verrouillés à moins que vous ne mettiez le blu-ray dans la console).

Si vous avez lancé plusieurs téléchargements d’un coup, vous pourrez les voir dans le menu dédié. Il suffit d’appuyer sur votre bouton PS et d’aller sur l’icone Téléchargements dans le menu qui apparaît en bas. Dans ce menu, vous verrez le jeu qui est actuellement en téléchargement et les autres en attente. Si vous souhaitez télécharger un jeu en attente en premier, il suffit d’aller dessus et de sélectionner Lancer le Téléchargement.

Vous avez maintenant les clefs pour augmenter les vitesses de téléchargement de votre PS5. Des petites astuces qui pourraient vous aider à jouer plus vite sur votre machine flambant neuve.