PS5 : utiliser la manette DualSense sur Nintendo Switch et PS3, c’est possible !

La PS5 arrive en France ce 19 novembre 2020 et le 12 novembre aux États-Unis et au Japon. Mais si la console n'est pas encore disponible, certains accessoires le sont, notamment comme la manette DualSense. Quelques utilisateurs ont réussi à connecter la nouvelle manette de la PS5 à une Nintendo Switch ou une PS3.

Comme vous le savez peut-être, la PS5 et la PS5 Digital Edition débarquent en France dès le 19 novembre 2020. Si les consoles restent donc indisponibles pour le moment, certains revendeurs proposent déjà certains accessoires de la PS5 à la vente. C'est notamment le cas de la DualSense, la nouvelle manette de la PS5.

La semaine dernière, nous avons eu la bonne surprise de voir que la DualSense fonctionnait également sur les smartphones Android. La manette est détectée comme un périphérique Bluetooth, et tout fonctionne excepté le retour haptique et le pavé tactile. Les gâchettes adaptatives répondent bel et bien.

Or, en ce lundi 2 novembre 2020, c'est au tour de deux autres internautes de faire une découverte concernant la DualSense. Les twittos “BrokenGameZHDR” et “Betrayed_Fate” ont acheté leur DualSense et ont essayé de connecter la manette sur des consoles actuelles. Ainsi, le premier a réussi sans problème à relier sa DualSense à sa Nintendo Switch. Il a néanmoins dû s'équiper au préalable d'un adaptateur 8bitdo pour réussi la manœuvre.

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

Pour rappel, il s'agit d'un accessoire vendu en moyenne une quinzaine d'euros qui vous permet de connecter une manette PS4, PS3 ou encore une Wiimote à votre Switch. Le twittos explique que la console hybride de Nintendo considère la DualSense comme un Pro Controller, l'une des manettes officielles de la Switch. Il précise qu'il est même possible de d'assigner les touches à sa guise.

Bon point, les deux twittos ont affirmé qu'ils n'avaient pas remarqué de lag sur les quelques jeux qu'ils ont testé. À voir ci c'est effectivement le cas sur des titres particulièrement exigeants, comme Super Smash Bros Ultimate par exemple. Ils racontent avoir ensuite avoir réussi à connecter leur DualSense sur leur PS3 via la connexion Bluetooth. En revanche, impossible de le faire sur PS4. À ce sujet, Sony a rappelé que les joueurs pourront utiliser leur DualShock IV pour jouer à des jeux PS4 sur PS5. Et seulement des jeux PS4.