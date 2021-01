PS5 : un stock de 600 consoles bientôt disponible sur Amazon France

La PS5 s'apprêterait à faire son grand retour sur Amazon ! Une rumeur affirme qu'un nouveau stock de consoles sera bientôt disponible à la vente sur le site de commerce en ligne. Sans surprise, il s'agira d'un stock limité de 600 consoles. Pour mettre la main sur la précieuse machine, il va falloir se montrer réactif.

Arrivée sur le marché en novembre dernier, la PS5 s'est rapidement imposée comme l'un des produits les plus recherchés. Comme on s'y attendait, de nombreux joueurs se sont en effet jetés sur les nouvelles consoles de salon de Sony. En l'espace d'un mois, Sony a d'ailleurs livré plus de 3,4 millions de Playstation 5 dans le monde.

Bien vite, tous les revendeurs dans le monde se sont retrouvés en rupture de stock. Heureusement pour les joueurs, les choses s'apprêteraient à changer. Un nouveau stock de PlayStation 5 devrait débarquer sur le marché d'ici quelques jours. Il se murmure ainsi que Carrefour commercialiserait une centaine de PS5 dès ce mercredi 20 janvier 2021 dans l'Hexagone, avec deux jours de retard par rapport aux dernières rumeurs.

PS5 : retour en stock sur Amazon imminent

Une autre rumeur apparue sur les réseaux sociaux, et relayée sur de nombreux forums pour gamers, affirme que la PS5 serait aussi de retour sur Amazon d'ici peu. L'information a notamment été relayée par BFM TV.Plusieurs employés d'Amazon France auraient révélé qu'un stock de 600 PS5 serait récemment parvenu dans les entrepôts français du groupe.

Si la rumeur se confirme, Amazon France pourrait mettre en vente les consoles n'importe quand. On vous conseille donc de surveiller régulièrement la page dédiée à la console. En parallèle, une autre rumeur avance que 43000 Playstation 5 viennent d'être livrées dans les entrepôts d'Amazon Allemagne. Là encore, on s'attend à ce la branche allemande commercialise le stock reçu d'un jour à l'autre.

Selon BFM TV, d'autres enseignes françaises pourraient mettre en vente un nouveau stock de PS5 dans les plus brefs délais. C'est notamment le cas de Boulanger, Cdiscount, Fnac ou Darty. Quoi qu'il en soit, il semble que nous arrivions enfin au terme de la pénurie chronique de PS5.

Source : BFM TV