PS5 : Sony va produire 10 millions de consoles au lancement pour éviter la rupture de stock

La PS5 devrait ne pas connaître de rupture de stocks, selon deux journaux japonais. En effet, Sony aurait prévu de presque doubler la production de la console afin de satisfaire la demande. Une manière de gérer la crise du coronavirus, période pendant laquelle les gens préfèrent rester chez eux pour jouer.

La PS5 arrivera à la fin de l’année dans nos salons. Vous avez peur de ne pas en avoir une à cause de rupture de stocks ? Rassurez-vous, Sony aussi. C’est pour cela que la firme japonaise aurait pour objectif d’augmenter drastiquement le nombre de PS5 produites dans ses usines afin de satisfaire une demande qui sera énorme.

Ce sont deux journaux japonais, Nikkei et Bloomberg Japan, qui affirment que Sony va augmenter le nombre de consoles produites. Selon Bloomberg, Sony aurait à la base prévu de fabriquer entre 5 et 6 millions de PS5 avant le mois de mars 2021, qui coïncide avec la fin de l’année fiscale du constructeur. Cependant, Nikkei indique que cette production monterait à 9 millions, et Bloomberg avance le chiffre de 10 millions. Un chiffre énorme pour le lancement d’un produit de ce type.

Un lancement sans rupture ?

Bloomberg indique que 5 millions de consoles seraient produites avant la fin de l’été, puis 5 autre millions jusqu’à décembre. Une manière d’avoir constamment du stock au début de l’année 2021. La crise du coronavirus serait responsable de ce choix. La pandémie cause non seulement des soucis logistiques, le transport de marchandises étant plus compliqué, mais également une forte demande.

La pandémie est en effet loin d’être terminée. Si le confinement est (pour l’instant) du passé, les gens préfèrent rester chez eux jouer à la console plutôt que faire des activités à l’extérieur. Une aubaine pour Sony. Ainsi, la firme pourrait prévoir un peu plus de 5 millions de consoles pour sa sortie. C’est un peu plus que la PS4. Lors de son lancement en 2013, le constructeur avait prévu un stock de 4,2 millions d’unités.

La PS5 ne serait pas le seul produit à augmenter sa production. Bloomberg rapporte également qu’Oculus prévoirait de produire 2 millions de casques supplémentaires au deuxième semestre 2020. Une augmentation de 50% dues aux mêmes raisons. Pour le moment, la PS5 n’a pas de prix ni de date de sortie officielle. Néanmoins, elle sera vendue en boutique avant la fin de l’année.

Source : Bloomberg