PS5 Slim Digital : Amazon casse le prix du modèle numérique de la console Sony

Vous voulez vous procurer la PS5 Slim Digital ? En ce moment, le modèle numérique de la console Sony peut être obtenu sous les 395 euros chez Amazon. Une belle affaire à saisir dans la limite des stocks disponibles !

Avant la prochaine sortie de la PS5 Pro, la PS5 Slim Digital est proposée à prix cassé sur la plateforme allemande d'Amazon. À l'occasion d'une vente flash à durée limitée, le modèle numérique de la console Sony est au tarif exact de 382,19 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 10,28 euros sont appliqués. Au total, cela vous revient à 392,47 euros. À titre de comparaison, la console est vendue à 449 euros chez Amazon France. Vous faites donc une économie de plus de 50 euros.

Arrivée en même temps que la version classique il y a moins d'un an, la PS5 Slim Digital embarque un processeur AMD Ryzen de troisième génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, une mémoire vive de 16 Go GDDR6, une puissance de 10,3 TFLOPs, un disque SSD amovible de 1 To et un framerate en 4K/120fps.

On retrouve également l'audio en 3D, une manette DualSense et le support de la VR. Concernant la connectivité, trois ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1 sont de la partie. Pour terminer, la console de jeu mesure 358 x 80 x 216 mm et affiche un poids de 2,6 kilos.