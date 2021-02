PS5 : les supporters de l’OM veulent échanger le Vélodrome contre la console de Sony

Tandis que l'OM traverse une nouvelle crise sportive, le maire de Marseille Benoit Payan a fait part de sa volonté de vendre le Stade Vélodrome. Une annonce prise du bon pied de la part des supporters, qui se sont amusés à poster des annonces fictives sur le Bon Coin. Certains sont prêts à échanger l'enceinte de l'OM contre une PS5. Qui dit mieux ?

Comme vous le savez probablement si vous êtes joueur, la PS5 est toujours aussi compliquée à trouver, et la situation ne risque pas de s'arranger. Sony a récemment avoué être incapable d'augmenter la production de la console, en raison des difficultés éprouvées par la firme pour obtenir les composants nécessaires à sa fabrication.

Face à cette situation, certains supporters de l'OM un peu taquin ont décidé de profiter de la situation autour du club de foot et du Stade Vélodrome pour publier quelques annonces hilarantes sur le Bon Coin. En effet, le maire de Marseille Benoit Payan a fait part ce mercredi 3 février 2021 de sa volonté de vendre le Stade Vélodrome. “Le stade, je veux le vendre parce qu'il me coûte trop d'argent. Je veux le vendre car il est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur”, a-t-il déclaré lors d'un live sur Facebook.

Cette annonce de l'édile survient après la publication des finances de la ville, actuellement endettée jusqu'au cou, à hauteur de 1,54 milliard d'euros. Selon le maire, les 15 millions d'euros par an nécessaires à l'entretien du stade ne peuvent plus peser sur la ville, et par extension sur les Marseillais. Après cette annonce, certains supporters de l'OM ont décidé de prendre cette nouvelle du bon pied en postant sur le Bon Coin de fausses annonces, n'hésitant pas à échanger l'enceinte mythique contre une PS5 de Sony.

Il faut dire que les supporters (et c'est un Marseillais qui écrit ces lignes) ne portent pas l'Olympique dans leur cœur en ce moment, après plusieurs défaites et la récente démission surprise de l'entraîneur André Villas-Boas. “Suite à de graves problèmes financiers, nous sommes dans l'obligation de vendre ce stade mythique, vestiaires propres, eau chaude, pelouse entretenue. Aucun frais à prévoir. Pas sérieux s'abstenir”, écrit l'auteur de cette fausse annonce. Il ne réclame pas grand-chose comme le prouve le titre de l'annonce : “À vendre Stade Vélodrome ou échange contre PS5″. Qui sait, peut-être que Sony est intéressé pour acheter un stade ?