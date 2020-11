PS5 : jouez aux jeux next gen sur PS4 grâce au Remote Play

Sony a commencé le déploiement d’une nouvelle application permettant à une PS4 de se connecter à une PS5 grâce au Remote Play, la fonction de jeu en streaming local de la firme japonaise. Il est ainsi possible de se connecter à une PS5 grâce à une PS4 et de jouer aux jeux installés dessus. L’application n’est pas disponible en Europe. Reste à savoir s’il sera nécessaire de jouer avec une Dualsense…

Remote Play est l’une des excellentes idées de Sony. Héritée du rachat de Gaikai en 2012, cette fonction permet de transformer une console en plate-forme de jeu en streaming personnelle. Il vous suffit ensuite de vous connecter à la console en utilisant une application dédiée et de jouer à distance. C’est pratique quand l’écran sur lequel la console de salon est branchée est occupé et que vous souhaitez jouer quand même.

Du côté console de salon, la PS3 et la PS4 sont compatibles. Du côté appareil de réception, vous pouvez jouer avec l’excellente PS Vita, la superbe PSP (avec la PS3 seulement), un PC (il suffit qu’il soit capable de prendre en charge la définition 1080p), un appareil sous iOS ou encore un appareil sous Android. Il vous faut évidemment une manette compatible si vous jouez sous Windows, iOS ou Android. Et le tour est joué.

Remote Play arrive sur PS5

Il nous paraissait évident que la fonction Remote Play arriverait sur PS5, testé récemment dans nos colonnes. Cela n’a pas encore été officiellement confirmé par Sony. Cependant, à en croire le site australien Press Start, certains joueurs ont commencé de voir apparaître dans l’interface de la PlayStation 4 une nouvelle application. Cette dernière s’appelle PS5 Remote Play. Rien de mieux qu’une application explicite pour obtenir une confirmation.

Le site australien note que l’application est apparue spontanément, sans mise à jour du firmware ni téléchargement depuis le PlayStation Store. Cela veut dire que le package faisait partie d’une mise à jour antérieure et qu’il est progressivement activé. Notez que le contraire est également possible : vous pouvez jouer aux jeux installés dans votre PS4 sur une PS5 en Remote Play, même s'il est certainement plus facile d'installer simplement le jeu sur la console.

Quelle manette pour quelle console ?

Nous nous posons évidemment beaucoup de questions quant à la fonction Remote Play entre la PS4 et la PS5. La première s’intéresse notamment aux manettes. Dois-je jouer aux PS5 sur une PS4 avec une Dualsense ou est-ce qu’une Dualshock 4 peut suffire ? À notre avis, pour les jeux qui ne supportent pas les nouveautés fonctionnelles de la Dualsense, une Dualshock 4 paraît suffire. Mais ce n’est pas sûr.

Autre question, peut-on jouer en 4K en Remote Play avec une PlayStation 4 Pro ? Cela dépendra certainement de la qualité du réseau local. Cependant, même si la bande passante est suffisante, il est possible que la définition soit bridée afin de favoriser la réduction du temps de latente. Enfin, question rétrocompatibilité, sera-t-il possible de jouer aux jeux PS5 depuis une PS Vita ou une PlayStation TV ? Nous nous ferons un plaisir de tester cette fonction dans tous les sens pour répondre à toutes ces questions… quand elle sera disponible en France.

