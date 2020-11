PS5 : la console prise en flagrant délit de surchauffe dans un magasin

La PS5 est-elle sujette à la surchauffe ? Ce sont des photos de la console prise en flagrant délit de chauffe qui posent la question. Cependant, il faut un peu nuancer, les conditions d'exposition de la machine étant loin d'être idéales. Le fait que la console affiche un message d'alerte est même une bonne nouvelle.

Un tweet nous a interpellé concernant la PS5. Il montre une photo d’une borne de démonstration de la console avec un message d’erreur indiquant que la console est trop chaude et qu’elle s’était éteinte en attendant qu’elle refroidisse. Une image qui semble avoir inquiété certains de nos lecteurs sur les soucis thermiques de la console.

Cependant, il faut relativiser la chose. Sur la photo, nous voyons que la PS5 est emprisonnée dans un cube de plexiglass, sans aération. Avec une telle configuration, l’air chaud reste donc dans un circuit fermé et la température grimpe en flèche. Une situation que l’on a peu de chances de retrouver dans un salon « normal ».

La PS5 engoncée dans une borne mal fichue

La PS5 n’est pas la première console a se présenter dans des bornes de démonstration de ce type, pourtant, c’est bien la première à afficher un tel message. Comme on peut le voir dans la vidéo d’un collectionneur ci-dessous, les bordes PS4 emprisonnaient déjà la console dans un cube transparent en plastique. Toutefois, une aération était prévue à l’arrière, là où sont placés les grilles de ventilation.

A lire aussi – PS5 : date de sortie, prix, jeux, design et fiche technique

Ce n’est pas le cas ici. Comme nous l’avons constaté lors de notre test, les grilles d’aération de la PS5 sont situées entre la bande noire et les plaques blanches, et donc réparties sur toute la hauteur de la machine. Ici, l’air chaud expulsé reste donc en vase clos, ce qui dessert la console et la force à s’éteindre.

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de chaleur excessive au niveau des aérations. Les grilles restent fraîches, même dans un meuble TV où l’aération n’est pas forcément optimale. Il faut également signaler qu’en plus de rester fraîche, la PS5 est extrêmement silencieuse. Un exemple en la matière qui est aussi due à la taille XXL qui permet de bien faire circuler l’air.

Ainsi, il n’est pas vraiment utile de s’inquiéter à la vue de ces photos. Toutefois, elles nous apprennent que la PS5 se met automatiquement en mode sécurité lorsque la température commence à monter, ce qui est une bonne chose.