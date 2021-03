Voici la première PS5 refroidie à l’eau !

La PS5 a été modifiée par des spécialistes du modding afin de créer un modèle doté d’un système de watercooling, c'est à dire de refroidissement liquide. Une performance assez incroyable et surtout utile, puisque ces ajouts permettent de stabiliser la chauffe de la machine.

Les moddeurs aiment modifier des produits existants afin de les améliorer, parfois juste pour la beauté du geste, d’autre fois pour réellement impacter leurs performances. La chaîne Youtube vietnamienne Modding Cafe a décidé de s’attaquer à la PS5 en la dotant d’un système de watercooling. Une première mondiale.

Dans une longue vidéo de 13 minutes, les moddeurs montrent leur méthode pas à pas. On peut les voir concevoir ce nouveau système de refroidissement, le monter et l’installer. Bien entendu, cette opération n’est pas à la portée de tout le monde et il faut une certaine maîtrise pour arriver à un tel résultat, surtout que des pièces ont été spécialement été conçues pour.

Une PS5 qui chauffe moins.

En installant ce système de refroidissement liquide au sein même de la PS5, les moddeurs ont été logiquement obligés de revoir son design. Le résultat final est très intéressant et propose un visuel réellement unique, qui en plus d’être original, nous permet d’avoir un regard sur les améliorations apportées.

A la fin de la vidéo, on peut voir la chauffe de la console mise à l’épreuve avec ce nouveau système. Cette dernière voit sa température stabilisée. Même si l’amélioration est là, ce n’est pas non plus le jour et la nuit. Il faut en effet signaler que la console est déjà un exemple à suivre en la matière. Lors de nos tests, nous n’avions pas constaté de chauffe inquiétante, l’air étant parfaitement expulsé vers l’extérieur grâce aux aérations sur la façade. Cela va de pair avec un bruit maîtrisé… du moins sur certains modèles, les types de ventilateurs pouvant changer selon la ligne sur laquelle votre PS5 a été montée.

Dans tous les cas, cette PS5 watercoolée est fascinante à regarder, tout comme son assemblage. Il faut cependant maîtriser son sujet pour en arriver là, et surtout s’être procuré la console. Celle-ci connaît des ruptures de stock depuis sa sortie et la situation ne se réglera pas avant la deuxième moitié de 2021, selon l’aveu même de Sony.