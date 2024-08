Promo de la Rentrée AliExpress : La tablette OnePlus Pad à moins de 300€ pour les derniers jours de promo !

Profitez des dernières heures de la promo de rentrée AliExpress pour découvrir la tablette OnePlus Pad à un prix défiant toute concurrence. Avec des réductions imbattables et des codes promo exclusifs, c'est l'occasion parfaite pour s'équiper d'un bijou technologique. Ne manquez pas cette offre avant qu'il ne soit trop tard !

AliExpress frappe fort avec sa promotion de rentrée, et pour les dernières 48 heures, c’est le moment idéal pour se procurer la tablette OnePlus Pad à 286,23€ au lieu de 512,51€ grâce à une remise de -36% et le code PHONAND40 pour 40€ de remise supplémentaire.

Entre le 19 et le 25 août, préparez-vous à faire des économies considérables sur une sélection de produits, allant des gadgets technologiques aux articles pour la maison. Avec des réductions atteignant jusqu'à -70 % (TVA incluse), AliExpress vous permet de bien préparer la rentrée, tout en ménageant votre budget.

Une offre à ne pas manquer : jusqu'à 80 € de remise avec des codes promos exclusifs

En plus de ses prix déjà cassés, AliExpress propose plus de 160 € en coupons, ainsi que plusieurs codes promo qui permettent de réduire encore davantage votre panier. Parmi ces offres, vous pouvez bénéficier de :

PHONAND02 pour 2€ de remise dès 19€ d'achat

PHONAND06 pour 6€ de remise dès 49€ d'achat

PHONAND12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

PHONAND20 pour 20€ de remise dès 149€ d'achat

PHONAND40 pour 40€ de remise dès 269€ d'achat

PHONAND80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Et pour des deux derniers jours, AliExpress ajoute 2 autres codes promos :

8FR30 pour 30€ de réduction pour tout achat à partir de 209€ d'achat

8FR60 pour 60€ de réduction pour tout achat à partir de 389€ d'achat

OnePlus Pad : une tablette puissante à un prix imbattable

La OnePlus Pad est équipée du processeur MediaTek Dimensity 9000, offrant une puissance remarquable pour toutes vos tâches quotidiennes. Ses 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous assurent une expérience multitâche fluide et sans accroc.

L’écran de 11,61 pouces affiche une résolution impressionnante de 2800×2000 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, rendant vos sessions de travail ou de divertissement particulièrement agréables. Le format 7:5, unique en son genre, améliore la lisibilité et le confort d’utilisation, idéal pour une lecture prolongée.

Avec sa batterie de 9510 mAh, la OnePlus Pad vous accompagne tout au long de la journée, offrant jusqu'à 12,4 heures de lecture vidéo. Et si vous avez besoin d'une recharge rapide, la technologie SUPERVOOC 67W vous permet de récupérer une autonomie complète en un peu plus d'une heure, parfait pour les utilisateurs les plus exigeants.

Pesant seulement 552 g et avec une épaisseur de 6,54 mm, la OnePlus Pad est conçue pour être ultra-portable et confortable à utiliser. La tablette est également dotée des dernières technologies de connectivité, incluant le Wi-Fi 6 et Bluetooth V5.3, garantissant une connexion rapide et stable en toutes circonstances.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.