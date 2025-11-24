Profitez d’un forfait eSIM gratuit pour votre prochain voyage à l’étranger, avec plus de 200 destinations couvertes

Pour le Black Friday, Ubigi, l’un des leaders français des forfaits eSIM internationaux, offre un forfait gratuit pour les voyageurs. En plus de cela, vous bénéficiez d’une réduction exclusive sur votre première recharge.

Si vous souhaitez expérimenter autre chose que les régions montagneuses cet hiver, plusieurs destinations étrangères sont prisées en fin d’année. Vous pouvez opter pour un séjour ensoleillé à Marrakech, un voyage aux Caraïbes ou encore une escapade en Thaïlande.

Quelle que soit votre destination, et peu importe le type de voyage (vacances, visite familiale ou déplacement professionnel), n’oubliez pas de planifier votre connexion internet. Un forfait eSIM international couvrant la période de votre voyage est le moyen idéal de rester connecté sans exploser votre budget.

Ubigi : un forfait eSIM gratuit pour les nouveaux clients !

Ubigi est un fournisseur de service eSIM international qui a la particularité d’être français. Pour le Black Friday, il propose une offre exclusive aux lecteurs de Phonandroid : un forfait eSIM gratuit de 500 Mo pour toute nouvelle inscription.

Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus et de créer un compte sur le site de Ubigi. Le forfait s’ajoutera automatiquement à votre compte. Ensuite :

Installez l’application Ubigi sur votre smartphone Android ou iOS

Rendez-vous dans la rubrique Récompense dans votre espace abonné.

Cliquez sur le cadeau MONDE 500 Mo, puis sur Oui si vous voulez en bénéficier dès maintenant. Ce forfait restera valide pendant au moins 6 mois.

Une fois la récompense activée, il ne vous reste plus qu’à activer l’eSIM Ubigi en suivant les étapes décrites un peu plus loin dans cet article. Notez que ce forfait est valable dans plus de 200 destinations dans le monde, en 5G ou en 4G en fonction du pays.

Profitez de 10% de réduction sur votre première recharge

Ubigi se montre doublement généreux pour le Black Friday : 500 Mo gratuits + 10% de réduction sur votre première recharge. Si vous avez besoin de plus de data pour couvrir vos besoins lors de votre déplacement, profitez de votre premier forfait à prix réduit :

Rendez-vous une fois en encore dans la rubrique Récompenses de votre espace abonné.

Copiez cette fois-ci le code promo disponible dans la partie « Réduction ».

Depuis le menu, allez dans Achats puis Acheter un forfait .

puis . Choisissez un pays, puis un forfait.

Appliquez enfin le code promo avant de passer au paiement.

Le forfait inclut uniquement internet. Les appels et SMS ne sont donc pas valables, mais cela ne pose aucun problème. Vous pouvez utiliser les applications de messagerie pour communiquer facilement avec vos proches.

Installation du forfait eSIM Ubigi sur votre smartphone

Pour commencer à profiter de votre forfait Ubigi gratuit, commencez par installer l’eSIM de l’opérateur sur votre smartphone. La plupart des téléphones récents sont désormais compatibles avec l’eSIM, mais vous pouvez toujours vérifier en tapant le code USSD *#06#. Si votre appareil est compatible, vous verrez un code EID dans la liste qui s’affiche.

Pour installer l’eSIM Ubigi :

Ouvrez l’application sur votre smartphone et connectez-vous à votre compte.

Vous devriez voir une bannière orange avec un bouton Installez votre eSIM .

. Cliquez sur ce lien et suivez les étapes qui s’affichent à l’écran.

Vous pouvez maintenant profiter de votre forfait eSIM Ubigi. C’est l’option idéale pour ceux qui voyagent régulièrement, ou même ponctuellement. Cela vous évite les tracasseries liées à l’achat d’une SIM locale. Des procédures spécifiques pourraient en effet être nécessaires pour les étrangers.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.