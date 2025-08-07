Ces 10 applications dévorent vos données mobiles à une vitesse effrayante, attention à votre forfait

Une étude révèle quelles sont les applications mobiles consommant le plus de données Internet. Les chiffres sont presque choquants. Spoiler : Netflix n'est pas dans le top 5.

Vous vous souvenez du temps où aller sur Internet avec son smartphone se faisait en lançant un chronomètre ? Mais si : pour être sûr de ne pas dépenser ses quelques mégas de données mobiles trop vite. Ça fait sourire aujourd'hui. En France, il est très facile de trouver une offre abordable proposant des dizaines, voire des centaines de gigas de data. Et même si le gouvernement réfléchit à une manière d'en finir avec les forfaits mobiles XXL, en attendant ils sont la norme.

Avec une enveloppe aussi large, on a très vite tendance à ne plus faire attention. Netflix en 4K, YouTube en fond sonore, scroller sans fin sur TikTok… Ce ne sont pas les occasions qui manquent. D'ailleurs quelles sont les applications qui consomment le plus de données ? L'entreprise TGR Datacenters a mené l'enquête et les résultats sont plus étonnants qu'attendus.

Voici les 10 applications mobiles qui consomment le plus de données chaque mois

Si tous les noms du classement devraient vous parler, leur place peut surprendre. Les applications sont classées ici de la plus consommatrice de données à la moins gourmande. Sans surprise, on retrouve soit un service de streaming vidéo, soit un réseau social :

YouTube : 69,4 Go/mois.

Twitch : 30 Go/mois.

Snapchat : 27,4 Go/mois.

TikTok : 22,8 Go/mois.

Threads : 22,1 Go/mois.

Netflix : 19 Go/mois.

Instagram : 18,7 Go/mois.

Facebook : 17,8 Go/mois.

Pinterest : 10,2 Go/mois.

YouTube occupe la première position avec une large avance sur Twitch. Pourtant le rapport de TGR Datacenters montre que les utilisateurs passent le même temps dessus chaque mois, 30 heures en moyenne. L'écart est plus serré dans la suite du tableau, avec là aussi des temps de consultation moyens identiques par moment. 22h30 pour Snapchat, TikTok, Threads, Instagram Facebook par exemple.

L'explication est simple : ce n'est pas le visionnage de vidéos en lui-même qui consomme votre data. Sur YouTube, 90 % des données mobiles servent à tout ce qui se passe en arrière-plan : préchargement, mise à jour des flux, synchronisation des contenus… Surveillez votre forfait régulièrement si vous utilisez souvent une ou plusieurs des applications citées. Ça vous évitera les mauvaises surprises.