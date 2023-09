Profitez d’un climatiseur à -20% chez Darty jusqu’au 11 septembre !

Vous cherchez une bouffée d'air frais ? Investissez dans un climatiseur ! Chez Darty, jusqu'au 11 septembre prochain, vous pouvez profiter d'une remise de -20% sur une large sélection d'appareils. On vous détaille les meilleures offres ci-dessous.

Chaque année, les étés deviennent de plus en plus chauds, avec des vagues de chaleur qui peuvent rendre la vie intérieure étouffante. Les climatiseurs sont devenus un élément incontournable pour survivre à ces périodes caniculaires. Ils permettent de maintenir une température confortable à l'intérieur de votre maison, vous permettant de dormir paisiblement, de travailler confortablement et de profiter de votre espace de vie sans transpirer à grosses gouttes. Cependant, leur coût peut être un frein pour de nombreuses personnes.

Heureusement, chez Darty, une offre exclusive vous permet de rafraîchir votre intérieur à moindre coût. Du 6 au 11 septembre, Darty propose une réduction exceptionnelle de -20% sur une sélection de climatiseurs, et ce, grâce au code promo PROMO20.

Et pour vous faire gagner du temps, on vous présente ci-dessous 2 modèles performants à prix mini.

Le climatiseur mobile BEKO BP109C pour un rafraîchissement efficace à petit prix

Découvrir l'offre chez Darty

Le Climatiseur mobile BEKO BP109C est une solution abordable pour garder votre maison fraîche. En ce moment, son prix initial de 399,99€ a déjà été réduit de 33%, ce qui représente une économie de 200€. Et avec le code PROMO20, vous pouvez l'obtenir pour seulement 321,59€.

Ce climatiseur mobile est idéal pour refroidir des espaces allant jusqu'à 90 m². Il dispose de trois modes de fonctionnement : refroidissement, déshumidification et ventilation. Vous pouvez également programmer la minuterie pour qu'il s'allume ou s'éteigne selon vos besoins. Grâce à ses roulettes, vous pouvez le déplacer facilement d'une pièce à l'autre. Le Climatiseur mobile BEKO BP109C est un excellent choix pour ceux qui recherchent un refroidissement efficace à un prix abordable.

Le climatiseur mobile WHIRLPOOL PACW29COL : la fraîcheur assurée

Découvrir l'offre chez Darty

Le Climatiseur mobile WHIRLPOOL PACW29COL est une autre option intéressante. Son prix de base est de 449,99€, mais avec le code promo PROMO20, vous pouvez l'obtenir pour seulement 361,59€.

Ce climatiseur mobile est conçu pour les espaces allant jusqu'à 40 m². Il offre une puissante capacité de refroidissement grâce à ses 10 000 BTU, ce qui signifie qu'il peut rapidement réduire la température de votre pièce. Il est également doté d'une fonction de déshumidification pour aider à contrôler l'humidité de l'air. De plus, son design élégant s'intègre facilement dans n'importe quel intérieur. Le Climatiseur mobile WHIRLPOOL PACW29COL garantit que vous resterez au frais même pendant les journées les plus chaudes.

Ne laissez pas la chaleur de l'été gâcher votre confort à la maison. Profitez de cette opportunité pour investir dans un climatiseur et rester au frais pendant les jours les plus chauds de l'année. Ne tardez pas, cette offre est valable du 6 au 11 septembre seulement !