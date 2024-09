Profitez du Samsung Galaxy S24 FE à seulement 1€ avec SFR !

Avec SFR, craquez pour le tout nouveau Samsung Galaxy S24 FE à seulement 1€, puis 8€ par mois pendant 24 mois avec le forfait 250 Go 5G + des Galaxy Buds 3 offerts pour tout achat du smartphone. Le Galaxy S24 FE est performant et polyvalent, parfait pour les amateurs de belles photos et de navigation fluide, associé à un forfait généreux en data.

Découvrir l’offre dès maintenant

SFR vous propose une offre immanquable pour obtenir le tout nouveau Samsung Galaxy S24 FE à seulement 1€*, puis 8€ par mois pendant 24 mois, en l'associant à son forfait 250 Go 5G. Un excellent compromis pour ceux qui veulent un smartphone de pointe sans dépasser leur budget, avec un forfait ultra généreux en data !

Et ce n'est pas tout ! En ce moment, pour tout achat du smartphone avec le forfait 250Go 5G chez SFR, vous profitez également d'une paire d'écouteurs Galaxy Buds 3 offerte.

*Rendez-vous sur le site de SFR pour plus d’informations sur les moyens de paiement.

Le Galaxy S24 FE : design, performances et photos exceptionnelles

Le Samsung Galaxy S24 FE se démarque par son écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, offrant une expérience visuelle époustouflante. Grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, la navigation est fluide, que ce soit pour le gaming, le streaming ou les réseaux sociaux. Son design soigné, disponible en plusieurs coloris, lui donne une allure moderne et élégante, qui plaira à tous les utilisateurs.

Sous le capot, le processeur Exynos 2200 assure des performances optimales, que vous soyez en multitâche ou que vous jouiez à des jeux gourmands en ressources. Avec 8 Go de RAM et un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go, vous ne manquerez jamais de place pour vos photos, vidéos et applications.

Pour les amateurs de photographie, le Samsung Galaxy S24 FE est équipé d'un impressionnant système à trois capteurs : un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif avec un zoom optique x3. Ces caractéristiques vous permettent de capturer chaque détail, même à distance. Les selfies ne sont pas en reste, avec un appareil photo frontal de 10 MP, parfait pour immortaliser vos plus beaux sourires.

Que vous preniez des photos en plein jour ou dans des conditions de faible luminosité, la qualité d’image est toujours au rendez-vous grâce à la technologie avancée de Samsung.

Tout savoir sur le Galaxy S24 FE à 1€ chez SFR

Le forfait 250 Go 5G : un maximum de data pour une expérience complète

En plus de ce smartphone de pointe, SFR propose son forfait 250 Go 5G, parfait pour les utilisateurs gourmands en data. Disponible pour 34,99€/mois la 1ère année (engagement 24 mois), ce forfait vous permet de profiter de la 5G partout en France, pour une navigation et un téléchargement ultra-rapides. Avec 250 Go d’internet mobile, vous pouvez regarder vos séries préférées, jouer en ligne, ou encore participer à des visioconférences sans jamais vous soucier de votre consommation.

En plus de cela, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités vers la France et l’Europe, ainsi qu’un accès à des services comme le SFR Cloud avec 1000 Go de stockage, et la TV SFR accessible sur tous vos écrans.

Avec cette offre combinant le Samsung Galaxy S24 FE et le forfait 250 Go 5G de SFR, vous bénéficiez de la puissance de la 5G et d’un smartphone haut de gamme à un prix imbattable. Ne ratez pas l’occasion de vous offrir le meilleur de la technologie mobile à un prix ultra-compétitif. Pour plus d'informations sur les modalités de paiement, rendez-vous dès maintenant sur le site de SFR !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.