Profitez des Airpods Pro 2e génération d’Apple au prix le plus bas chez Rakuten !

Ce soir chez Rakuten, les Apple AirPods Pro 2ème génération bénéficient d'une remise exceptionnelle et sont à leur prix le plus bas ! À l'occasion du Megapeak, profitez également de cashback et de réductions sur d'autres modèles d'AirPods grâce à des coupons avantageux. On vous dit tout ci-dessous.

Chez Rakuten, les Apple AirPods Pro 2ème génération (2023) viennent de passer au prix exceptionnel de 192,99 € au lieu de 279 €. En ce jour de Megapeak, il est également possible de gagner jusqu’à 38 € de cashback pour l’achat de ces derniers, ce qui ramène le prix de revient à seulement 154,99€ pour les membres Platinum. Une offre particulièrement avantageuse pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les Apple AirPods Pro 2ème génération sont des écouteurs haut de gamme, réputés pour leur qualité sonore exceptionnelle et leurs fonctionnalités avancées. En prime, une réduction de plus de 30 % sur un produit aussi populaire est rare et offre une excellente opportunité d’acquisition.

Et Rakuten ne s'arrête pas là. L'enseigne propose également des offres alléchantes sur d'autres modèles d’AirPods :

Les AirPods 2ème génération (2019) sont disponibles à 93,99 € avec le code coupon HAPPY10, valable dès demain.

Les AirPods 3ème génération (2022) sont proposés à 149,99 € avec le code coupon HAPPY20, valable dès demain.

Une offre à ne pas manquer

Les Apple AirPods Pro 2ème génération se distinguent par plusieurs caractéristiques techniques et avantages notables. Dotés de la technologie de réduction active du bruit, ils offrent une expérience d’écoute immersive en éliminant les bruits environnants. Leur mode Transparence permet de rester conscient de son environnement lorsque nécessaire, un atout pour la sécurité et la convivialité.

Ces écouteurs sont également équipés de l’Adaptive EQ qui ajuste automatiquement la musique en fonction de la forme de votre oreille, garantissant une qualité sonore optimale. Les AirPods Pro 2ème génération sont résistants à l'eau et à la transpiration, ce qui les rend parfaits pour une utilisation quotidienne et sportive. Leur design ergonomique assure un confort maximal même lors de longues périodes d'écoute.

Les AirPods 2ème génération (2019), de leur côté, offrent une qualité audio supérieure et une autonomie de batterie impressionnante, idéaux pour ceux qui recherchent des écouteurs fiables à un prix abordable.

Enfin, les AirPods 3ème génération (2022) présente un design repensé, une meilleure qualité sonore et une résistance à l’eau et à la transpiration, parfait pour une utilisation quotidienne ou sportive.

Rakuten propose des promotions exceptionnelles sur les Apple AirPods. Que vous recherchiez les dernières innovations avec les AirPods Pro 2ème génération, ou des options plus abordables avec les AirPods 2ème et 3ème générations, il y a une offre pour chaque besoin. Profitez de la garantie de deux ans et de la livraison directe par Rakuten pour un achat en toute confiance. Ne manquez pas ces opportunités lors du Megapeak et faites de bonnes affaires sur vos accessoires audio préférés.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.