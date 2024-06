Profitez de la trottinette électrique pliable Engwe S6 à moins de 400€ chez GeekBuying !

Pour son 12e anniversaire, GeekBuying propose des réductions spectaculaires sur ses trottinettes électriques. Découvrez des modèles de qualité à des prix imbattables, parfaits pour les trajets urbains et les aventures en plein air. Ne manquez pas ces offres exceptionnelles qui allient performance, sécurité et design élégant.

GeekBuying, reconnu pour ses prix attractifs, célèbre actuellement son 12e anniversaire avec des offres encore plus alléchantes. Spécialisé dans l'électronique grand public, ce site propose une gamme variée de produits à des prix compétitifs. Pour marquer cet événement, GeekBuying met les bouchées doubles avec des réductions supplémentaires et des codes promo exclusifs. C'est l'occasion idéale pour les amateurs de technologie de faire de bonnes affaires et d'acquérir les derniers gadgets à des prix imbattables.

Parmi les produits en promotion, les trottinettes électriques se distinguent par leurs prix attractifs et leur qualité reconnue. Pendant quelques jours, GeekBuying vous propose par exemple :

Très prisé pour sa praticité, la trottinette électrique est devenue un moyen de transport incontournable aujourd’hui. Compacte et légère, elle permet de se déplacer rapidement en ville, évitant les embouteillages et les soucis de stationnement. Avec une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens, elle est idéale pour les déplacements domicile-travail ou les courses rapides. Silencieuse et écologique, elle contribue à réduire la pollution et les émissions de CO2. De plus, la trottinette électrique est facile à utiliser et à entretenir, offrant une alternative économique aux transports en commun ou à la voiture. Elle se replie facilement, ce qui la rend pratique à transporter et à ranger.

Vous aimez les trottinettes électriques ? Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection chez GeekBuying.

De 364€ à 779€ : 5 modèles de trottinettes électriques à ne pas rater

Profiter de la Engwe S6 à -56%

La trottinette électrique ENGWE S6 se distingue par son design pliable unique, permettant une grande facilité de transport et de rangement en deux étapes. Équipée d'un moteur brushless de 500W (pic de 700W), elle offre des trajets dynamiques avec une vitesse maximale de 25 à 45 km/h.

Les pneus tout-terrain de 10 pouces assurent une excellente absorption des chocs, et la suspension avant et arrière améliore encore le confort de route, idéale pour terrains accidentés et déplacements urbains. La batterie de 48V/15.6Ah permet une autonomie allant jusqu'à 60 km, bien que des tests montrent une autonomie réaliste d'environ 35 km en utilisation modérée.

Le système de pliage en une étape et le poids de 25 kg rendent cette trottinette pratique pour les déplacements quotidiens et le transport en voiture. L'affichage LCD fournit des informations essentielles comme la vitesse, le niveau de batterie et la distance parcourue, tandis que les phares, feux de freinage et clignotants garantissent une visibilité et une sécurité accrues lors de la conduite nocturne.

Profiter de la JOYOR S10-Z à -43%

La Joyor S10-Z se distingue par sa batterie longue durée, permettant jusqu'à 85 km par charge, et sa gestion intelligente via l'affichage LCD qui surveille la santé de la batterie. Son design épuré, avec un cadre en aluminium de qualité aérospatiale, offre légèreté et résistance à la corrosion.

Les phares ultra-brillants de 1,1 W assurent une visibilité accrue jusqu'à 6 mètres. Les pneus de 10 pouces à absorption des chocs et à bandes antidérapantes, associés à un double moteur brushless de 2x1000W, garantissent une conduite fluide et stable.

La technologie de contrôle de croisière maintient une vitesse stable, réduisant la fatigue et optimisant la batterie. Enfin, l'affichage LED intuitif fournit des informations essentielles comme la vitesse, le mode de conduite et la configuration sécurisée par mot de passe, rendant la Joyor S10-Z pratique et sécurisée.

Profiter de la OOTD S10 à -56%

La trottinette électrique OOTD S10 se distingue par ses caractéristiques avancées et son design moderne, offrant une expérience de conduite exceptionnelle. Dotée d'un moteur puissant de 1400W, elle atteint une vitesse maximale de 55 km/h et fournit un couple de 29 Nm, facilitant ainsi la montée des pentes et les terrains difficiles.

Le système de freinage avec levier à gauche et sonnette intégrée assure une manipulation aisée et renforce la sécurité. La suspension avant et arrière réduit les vibrations, procurant une conduite plus douce et confortable sur diverses surfaces.

Pour les trajets nocturnes, le phare avant lumineux améliore la visibilité et la sécurité. Le tableau de bord intégré affiche en temps réel des données essentielles comme la vitesse et le niveau de la batterie. La conception pliable de la OOTD S10 permet un rangement facile dans le bus, le métro ou le coffre de la voiture, idéale pour les déplacements quotidiens.

Les pédales larges et l'éclairage ambiant assurent un confort accru, et le cadre en alliage d'aluminium allie légèreté et durabilité, avec un design élégant qui attire l'attention en ville.

Profiter de la KuKirin G3 Pro à -32%

La KuKirin G3 Pro est une trottinette électrique puissante et polyvalente, idéale pour les trajets urbains et les aventures hors route. Équipée de deux moteurs de 1200W, elle atteint une vitesse maximale de 65 km/h, permettant des déplacements rapides et une bonne performance sur des terrains variés.

Sa batterie de 1040Wh offre une autonomie allant jusqu'à 80 km, parfaite pour les longs trajets. Les freins hydrauliques avant et arrière assurent un freinage efficace, tandis que le système de suspension à quatre bras amortisseurs garantit une conduite douce même sur des routes accidentées.

Le tableau de bord LCD intelligent affiche des informations en temps réel telles que la vitesse, le niveau de la batterie et la distance parcourue. La G3 Pro propose trois niveaux de vitesse : 25/45/55 km/h en mode simple et 25/45/65 km/h en mode double.

Pour une sécurité accrue, elle dispose de 11 lumières, dont quatre phares, quatre feux latéraux et trois feux arrière. Les pneus tout-terrain de 10 pouces et le large repose-pied de 199 mm offrent stabilité et confort. La conception pliable et les ports de chargement doubles permettent une charge rapide en seulement six heures, augmentant ainsi la commodité d'utilisation.

Profiter de la KuKirin G4 à -35%

La trottinette électrique KuKirin G4 est conçue pour les amateurs de sensations fortes et les déplacements urbains exigeants. Dotée d'un moteur puissant de 2000W, elle peut atteindre une vitesse maximale de 70 km/h, offrant une conduite rapide et excitante grâce à sa structure de double refroidissement pour des performances optimales.

Les pneus en caoutchouc de 11 pouces, ultra-larges, garantissent une stabilité et une adhérence exceptionnelles sur divers terrains, y compris le sable, la neige et les sentiers montagneux. La batterie de grande capacité de 60V 20Ah offre une autonomie allant jusqu'à 75 km par charge, idéale pour les longs trajets.

La G4 est équipée de six lumières LED, y compris des phares et des feux de signalisation, assurant une visibilité accrue lors des déplacements nocturnes. Son design élégant et fonctionnel, avec un corps compact mais robuste, améliore l'aérodynamisme. Le tableau de bord tactile intelligent permet de contrôler facilement les modes de conduite, les phares et d'accéder aux données de conduite nécessaires.

Tous les codes promo pour l’anniversaire de GeekBuying

Vous voulez profiter de toutes les offres GeekBuying pour l’anniversaire du site ? Les voici :

12ANNIE1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

12ANNIE2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

12ANNIE3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

12ANNIE4 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

12ANNIE5 pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat

Et si vous payez vos achats via PayPal ou une carte de crédit/débit, vous pouvez également bénéficier de la remise suivante :

5€ de remise supplémentaire dès 200€ d'achat

10€ de remise supplémentaire dès 400€ d'achat

20€ de remise supplémentaire dès 700€ d'achat

Découvrir l’anniversaire GeekBuying

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.