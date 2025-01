Profitez de Disney+ pour moins de 2€ par mois avec cette offre !

On commence 2025 avec une excellente nouvelle pour les amateurs de films et de séries. La célèbre plateforme de streaming Disney+ propose une très belle réduction sur l’un de ses abonnements. Alors si vous voulez vous faire plaisir à moindre coût, ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle.

Disney+ fête bientôt les 5 ans de son lancement en France. La plateforme de streaming est aujourd’hui l’une des références incontournables pour les cinéphiles et les amateurs de séries puisque vous pouvez y retrouver les franchises Star Wars et Marvel, les productions Walt Disney Studios, mais aussi des documentaires National Geographic, des séries à succès comme The Bear et des productions originales comme WandaVision.

Vous vous dites surement que pour accéder à un catalogue aussi riche l’abonnement doit être très cher. C’est pourtant tout le contraire ! Comme de nombreuses plateformes SVOD concurrentes (Netflix, Amazon Prime…), Disney+ propose une offre avec publicités. Cela vous permet d’accéder à une offre premium à un prix imbattable sans perdre en qualité de visionnage.

Un abonnement Disney+ pour moins de 2 euros par mois !

Pour débuter l’année de la meilleure des façons possibles, le groupe Disney a pris une bonne résolution : proposer une offre à prix sacrifié au plus grand nombre. En effet, jusqu’au 21 janvier, vous pouvez vous offrir l’abonnement Disney+ Standard avec pub pour seulement 1,99 euro par mois.

Ce tarif est valable pour un an d’abonnement. Passé ces 12 premiers mois, l’abonnement repassera à son tarif normal de 5,99 euros par mois. Cela représente donc une économie de presque 50 euros sur un an d’abonnement puisque vous débourserez moins de 24 euros au lieu de plus de 70 euros.

En plus, cet abonnement est sans engagement. Vous pouvez donc l’arrêter à tout moment. En revanche, cette offre est réservée aux nouveaux clients.

Vous vous demandez si les publicités ne vont pas gâcher votre expérience utilisateur ? Pour le coup, Disney+ a fait son maximum pour qu’elles s’intègrent parfaitement. En effet, ce sont des publicités courtes et ciblées avec une fréquence d’affichage maitrisée.

Par exemple, selon notre expérience personnelle et même si cela pourrait évoluer, nous n’avons constaté aucune coupure publicitaire au milieu des films. On garde donc un confort de visionnage impeccable.

Dernier point important, si vous avez des enfants, aucune publicité n’est diffusée en mode Junior. Cette offre vous intéresse ? Ne tardez pas, elle n’est valable que jusqu’au 21 janvier. Vous pourrez profiter de contenus illimités pour seulement 1,99 €/mois pendant 12 mois.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.