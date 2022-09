Profitez de 4 mois gratuits sur Amazon Music Unlimited

Les plateformes de streaming musicales sont très utilisées pour écouter de la musique. Les deux principales sont Spotify, Apple Music et Deezer mais encore peu de personnes connaissent l’existence d’Amazon Music Unlimited. Pour tester ce service, Amazon propose 3 mois gratuits. Pourquoi s’en priver ?

Vous n’êtes pas encore abonné à une plateforme de streaming musicale ? Vous souhaitez tester un nouveau service ? Voici l’occasion rêvée de profiter d’Amazon Music Unlimited pendant 3 mois sans rien payer. Attention, cette offre est à durée limitée. Normalement, Amazon Music Unlimited permet un seul mois d’essai gratuit. À l’issue de cette période de 4 mois, l’abonnement vous coûtera 9,99 euros par mois. Vous ne serez prélevez qu’à l’issue de la période d’essai et vous pouvez annuler à tout moment votre abonnement.

La plateforme Amazon Music Unlimited est encore méconnue en France. Elle offre pourtant l’accès à un catalogue de plus de 90 millions de titres musicaux et plusieurs millions d’épisodes de podcasts. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés partout, sans publicité et même sans accès à internet grâce au mode hors ligne. L’ensemble des morceaux sont en qualité HD (équivalent au CD) et 7 millions de titres sont disponibles en ultra HD (jusqu'à 24 bits, 192 kHz). Plusieurs milliers de chansons sont également compatibles avec l’audio spatial (Dolby Atmos et 360 Reality Audio) qui permet une immersion complète en 3 dimensions.

Avec son catalogue très fourni et sa qualité audio au-dessus de la concurrence, Amazon Music Unlimited frappe fort. D’autant plus que le coût mensuel d’abonnement à 9,99 euros est très compétitif.

