Profitez de -200€ de remise sur la console portable MSI Claw chez la Fnac !

Pendant encore quelques jours, vous pouvez profiter des soldes chez la Fnac et pour l'occasion, on a trouvé L'offre qui plaira à tous les gamers : la console portable MSI Claw A1M-042FR 512Go avec une remise de -200€ ! On détaille l'offre ci-dessous.

Découvrir la console MSI Claw avec -200€ de remise

Les consoles portables pour les jeux vidéo révolutionnent notre façon de jouer. Fini les sessions de jeu limitées à une seule pièce de la maison : désormais, vous pouvez emporter vos jeux préférés partout où vous allez. Que ce soit pendant les trajets en train, les pauses déjeuner ou même confortablement installé dans un parc, les consoles portables offrent une flexibilité et une liberté incomparables. De plus, avec des graphismes de plus en plus impressionnants et une vaste bibliothèque de jeux, elles n'ont rien à envier à leurs homologues de salon. En somme, ces petits bijoux technologiques sont devenus des compagnons indispensables pour tous les passionnés de jeux vidéo en quête de praticité et de mobilité.

Et si vous êtes à la recherche d'une console portable, bonne nouvelle ! La Fnac propose actuellement une offre exceptionnelle sur la Console Portable MSI Claw A1M-042FR 512Go. Affichée à seulement 599,99 € au lieu de 799,99 €, vous bénéficiez d'une remise de 200 €. Et ce n'est pas tout ! Pour tout achat avant le 23 juillet prochain (inclus), vous profitez également d'un pack d'accessoires offert.

MSI Claw : la révolution du jeu portable à portée de main (et de bourse)

La Console Portable MSI Claw A1M-042FR est une véritable révolution dans le monde des jeux vidéo portables. Équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7 155H et de 16 Go de RAM, elle assure une performance exceptionnelle même pour les jeux les plus exigeants. Son écran tactile Full HD de 7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre des images nettes et fluides, idéales pour une expérience de jeu immersive.

Cette console se distingue par ses graphismes Intel Arc, qui garantissent une fluidité et une richesse de détails impressionnantes. Le système de refroidissement Cooler Boost HyperFlow maintient la console à une température optimale, même lors de longues sessions de jeu, grâce à un flux d'air efficace pour les composants internes. Avec une batterie de 53 Whr, la plus grande de sa catégorie, la Claw A1M permet de jouer pendant plusieurs heures sans interruption, un atout majeur pour les gamers en déplacement.

En termes de connectivité, la console est dotée d'un port Thunderbolt 4, permettant des transferts rapides et la connexion à des écrans externes, ainsi que d'un lecteur de carte microSD pour étendre facilement le stockage. La Claw A1M propose également des fonctionnalités de personnalisation avancées grâce aux joysticks et boutons ABXY rétroéclairés par Mystic Light RGB, synchronisables avec vos jeux préférés.

Les haut-parleurs stéréo Hi-Res Audio offrent une qualité sonore supérieure, tandis que la prise en charge du Wi-Fi 7 garantit une connexion stable et rapide pour le jeu en ligne. Le design ergonomique de la console assure une prise en main confortable, même lors de longues sessions de jeu.

La MSI Claw A1M-042FR est donc une console portable haut de gamme qui combine puissance, performance et portabilité, idéale pour les joueurs exigeants qui souhaitent profiter de leurs jeux préférés où qu'ils soient.