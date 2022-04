Prixtel brade ses forfaits mobile et propose 80Go pour moins de 7€

Pendant encore quelques jours, Prixtel a décidé de casser les prix sur ses offres mobiles. Parmi les offres, on trouve le forfait Le grand avec 80Go d’Internet mobile pour moins de 7€/mois. Retrouvez tous les détails sur ces offres ci-dessous.

Ce samedi 16 avril, Prixtel vous propose une offre exceptionnelle : son forfait “Le grand.” disponible à partir de 6,99€/mois, et ce, sans engagement. Vous pouvez ainsi profiter de 80Go d’Internet mobile pour moins de 7€ !

Vous avez besoin d’une enveloppe de data plus importante ? Pas de panique. Les forfaits Prixtel sont modulables. En souscrivant Le grand forfait Prixtel, vous pouvez ainsi consommer :

Jusqu’à 80Go pour 6,99€/mois la première année, puis 12,99€/mois

Entre 80Go et 100Go pour 9,99€/mois la première année, puis 15,99€/mois

Entre 100Go et 130Go pour 12,99€/mois la première année, puis 18,99€/mois

De 20Go à 200Go à prix cassé chez Prixtel

Prixtel ne brade pas seulement le forfait Le grand. Afin de pouvoir offrir une offre mobile à prix mini pour tous, l’opérateur a en effet décidé de baisser les prix de tous ces forfaits.

Les plus petits budgets peuvent ainsi profiter du forfait “Le petit.” avec de 20Go à 40Go d’Internet mobile à partir de 4,99€/mois. Également modulable, ce forfait vous propose :

Jusqu’à 20Go pour 4,99€/mois la première année, puis 9,99€/mois

De 20Go à 30Go pour 7,99€/mois la première année, puis 12,99€/mois

De 30Go à 40Go pour 9,99€/mois la première année, puis 14,99€/mois

Pour les plus grands budgets, Prixtel propose le forfait “Le géant.” avec de 140Go à 200Go d’Internet mobile à partir de 9,99€/mois. En souscrivant cette offre, vous pouvez consommer :

Jusqu’à 140Go pour 9,99€/mois la première année, puis 15,99€/mois

De 140Go à 170Go pour 12,99€/mois la première année, puis 18,99€/mois

De 170Go à 200Go pour 15,99€/mois la première année, puis 21,99€/mois

Toutes les offres incluent les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM. En souscrivant le forfait Le géant, vous profitez en prime des appels illimités vers les USA et le Canada, ainsi que vers les fixes en UE et dans les DOM.

Très économique, Prixtel vous permet de ne payer que ce que vous consommez. L’opérateur a été élu n°1 en qualité de service selon le magazine Capital. Il vous fait bénéficier du réseau de SFR et de forfaits mobiles neutres en CO2. Prixtel compense en effet les émissions de CO2 liées à votre offre mobile en plantant des arbres sur le territoire français. Découvrez en plus sur Prixtel et ses offres !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.