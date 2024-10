Vous voulez vous procurer un casque Bluetooth avec réduction de bruit à un prix intéressant ? Optez pour le JBL Live 670 qui bénéficie actuellement d'une belle remise de près de 45 euros sur le site Boulanger.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des offres promotionnelles liées au 70ème anniversaire de l'enseigne Boulanger. Jusqu'au jeudi 31 octobre 2024 inclus, au sein des offres concoctées par le site e-commerce français, vous pouvez bénéficier d'une jolie promotion sur un casque Bluetooth JBL avec réduction de bruit.

Disponible en plusieurs coloris au choix, le JBL Live 670 passe de 99,99 euros à 57,49 euros grâce à une double remise. Celle-ci se fait par l'intermédiaire du coupon AUDIO10 (à saisir durant l'étape de la commande) et d'un bonus de reprise de 25 % si vous rendez un ancien appareil en magasin. Afin d'avoir le bonus de reprise en question, il est nécessaire de cocher la case ‘oui' associée à l'item Reprise de votre ancien appareil avant de valider définitivement la commande.

Accompagné d'un câble de charge et d'un câble audio, le JBL Live 670 a l'avantage d'avoir une réduction de bruit qui vous permet de vous immerger dans votre musique et d’éliminer les distractions. Au niveau de l'autonomie, vous profiterez de 65 heures de musique en streaming. Et si vous avez encore besoin de plus, une charge rapide de 5 minutes donne la possibilité d'avoir quatre heures d'écoute supplémentaire. Enfin, le casque audio peut se connecter simultanément à deux appareils grâce à la technologie sans fil Bluetooth 5.3.