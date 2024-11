Google lance un rappel intelligent pour mieux gérer votre temps d’écran

Google déploie une nouvelle fonctionnalité pour la partie Bien-être numérique (Digital Wellbeing) du système, visant à nous aider à mieux maîtriser notre temps passé sur smartphone.

Le mois dernier, Android Authority a repéré un changement intéressant dans l’application « Bien-être numérique » d’Android. Baptisé « Rappels de temps d'écran », cet ajout adopte une approche plus douce que le blocage pur et simple des applications. Il se manifeste par une notification discrète en forme de pilule qui apparaît en haut de l'écran lorsque l'utilisateur passe trop de temps sur une application sélectionnée.

Cette notification affiche le temps passé sur l'application concernée, invitant subtilement l'utilisateur à reconsidérer son utilisation et, potentiellement, à fermer l'application pour une activité plus productive. L'approche se veut bienveillante plutôt que restrictive, laissant à l'utilisateur le choix final de son comportement.

Comment activer la nouvelle fonctionnalité sur l’application bien-être numérique ?

Pour activer cette fonctionnalité, rien de plus simple : il suffit de se rendre dans les paramètres « Bien-être numérique et contrôle parental » de votre smartphone, de sélectionner l'option « Rappels de temps d'écran », puis d'activer les rappels et de choisir les applications concernées. Le système se chargera ensuite automatiquement de vous alerter lorsque vous dépasserez un certain temps d'utilisation.

Cette nouveauté est une évolution significative dans l'approche du bien-être numérique par Google. Plutôt que d'imposer des limites strictes, l'entreprise opte pour une méthode plus nuancée, permettant aux utilisateurs de prendre conscience de leurs habitudes numériques tout en conservant leur liberté d'action.

Cette fonctionnalité arrive à point nommé, alors que de plus en plus d'utilisateurs cherchent à établir une relation plus saine avec leurs appareils numériques. En offrant un outil de sensibilisation plutôt qu'un système contraignant, Google semble avoir trouvé un équilibre intéressant entre aide à la gestion du temps d'écran et respect de l'autonomie des utilisateurs. Cette approche innovante pourrait bien redéfinir notre rapport à la gestion du temps passé sur nos smartphones, à condition évidemment que les utilisateurs activent cette fonctionnalité dans l’application. Malheureusement, celle-ci souffre d’une mauvaise réputation depuis plusieurs années à cause de sa consommation d’énergie, et cela pourrait bien décourager certains utilisateurs de l’utiliser.