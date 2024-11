Pour moins de 130 €, cette trottinette électrique n’a rien à envier à Xiaomi

Le Single Day bat son plein en ce moment, et si vous souhaitez profiter de l'occasion pour acquérir une trottinette électrique, le modèle iScooter i9 est à un rapport qualité prix très intéressant.

Le mois du black Friday se poursuit avec une nouvelle étape très importante qui vient de débuter ce lundi 11 novembre 2024 avec le Singles Day. Comme d'habitue, Aliexpress sort le grand jeu et propose de grosses réductions sur l'ensemble de son site.

Le Single Day, c'est aussi l'occasion de vous offrir une trottinette électrique à moindre coût. Une marque évolue depuis quelques années dans l'ombre de Xiaomi et propose des modèles de qualité pour un rapport qualité-prix très agressif. Il s'agit de iScooter qui nous propose ici son modèle i9 pour moins de 130 €.

Le iScooter i9 est en effet disponible au prix de 127 € en ce moment sur AliExpress, au lieu de 199 €. Pour profiter de ce tarif, n'oubliez pas de renseigner le code promo 11FR012. La trottinette est expédiée depuis la France dans un délai de 3 à 7 jours.

iScotter i9 : une trottinette électrique solide pour un prix concurrentiel

Malgré son tarif, cette trottinette électrique bénéficie d'une construction robuste et de qualité. Elle est notée quasiment 5 étoiles et ce n'est pas le fruit du hasard. Elle dispose d'un feu LED à l'avant et d'un feu arrière de freinage. À l'avant, on retrouve un système de freinage électronique et un frein à disque à l'arrière pour plus de sécurité.

La trottinette dispose d'un moteur de 350W pouvant la propulser à une vitesse maximale de 30 km/h. 3 modes de conduite son disponible : Eco, Normal et Sport. Vous pouvez donc totalement moduler la vitesse en fonctionnant du mode choisi et optimiser ce faisant l'autonomie. La marque promet une autonomie entre 20 et 30 km maximum en roulant à vitesse modérée.

Il s'agit d'une trottinette électrique pliable avec un poids plume de seulement 12,5 kg. Idéal donc pour ceux qui recherchent une trottinette pouvant être transportée facilement. Ce modèle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes ayant un poids inférieur à 100 kg.