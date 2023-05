Pour le World Password Day, essayez gratuitement ce gestionnaire de mots de passe premium pendant 6 mois

Vous n’utilisez pas encore de gestionnaire de mots de passe ? Alors, il est temps de s’y mettre : ces solutions sont très efficaces pour renforcer la protection de vos comptes sur le web et vous permettent en plus de gagner beaucoup de temps pour la création et la connexion de ces dits-comptes.

Ce 4 mai 2023, nous célébrons le World Password Day, la journée mondiale du mot de passe. L’occasion de nous rappeler que le mot de passe est primordial pour garantir la sécurité de nos comptes en ligne, mais que leur bonne gestion est indispensable pour que les utilisateurs bénéficient d’une expérience à la fois sécurisée, intuitive et confortable.

Depuis quelques années, des outils extrêmement pratiques se sont développés pour améliorer sa sécurité et son usage des mots de passe : les gestionnaires de mots de passe. Ces logiciels facilitent grandement la vie, donnent un sérieux coup de boost de productivité et octroient un énorme gain de sécurité. Pour le World Password Day, vous avez la possibilité d’obtenir 6 mois gratuits de Bitdefender Password Manager, la solution de la réputée firme de cybersécurité.

Importer et exporter ses mots de passe

Bitdefender Password Manager est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, macOS, Android et iOS. Une extension de navigateur pour Chrome, Firefox, Safari et Edge est également disponible. Vous pouvez donc avoir recours au gestionnaire de mots de passe sur l’ensemble de vos appareils, du smartphone à l’ordinateur en passant par la tablette.

Le gestionnaire de mots de passe se synchronise en temps réel sur tous vos terminaux pour une expérience transparente. Créez un nouveau compte avec mot de passe sur votre ordinateur, et connectez-vous-y immédiatement sans difficulté sur votre mobile. Les utilisateurs ont aussi la liberté d’activer l'accès hors ligne pour garder accès à leurs mots de passe partout et à tout moment, même sans connexion internet, à l'aide d'un mot de passe maître unique.

Bitdefender Password Manager permet d’importer et d’exporter facilement ses mots de passe grâce à la prise en charge de nombreux formats (json, csv, xml, txt, 1pif, fsk). Vous pouvez ainsi récupérer en quelques clics tous vos mots de passe enregistrés ailleurs, dans les navigateurs Chrome et Firefox par exemple, ou dans d’autres gestionnaires de mots de passe tiers. L’exportation de votre base de données de mots de passe est quant à elle protégée par mot de passe pour éviter les fuites d’identifiants.

Un gestionnaire de mots de passe intelligent

L’un des principaux avantages de Bitdefender Password Manager est la génération automatique d’un mot de passe complexe et unique lors de la création d’un compte. Rappelons qu’il est très important de ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour ses différents comptes, car une fuite peut alors compromettre l’ensemble de vos comptes. C’est ce qui était arrivé lors de la fuite massive de données de LinkedIn : les pirates avaient récupéré les combinaisons d’identifiants et de mots de passe des utilisateurs du réseau social professionnel et les avaient utilisés pour compromettre les comptes d’autres plateformes.

Avec le gestionnaire de mots de passe, vous ne perdez plus de temps à inventer et à noter quelque part ou retenir votre nouveau mot de passe, le service s’en charge lui-même. Lors de la création du mot de passe, vous avez le choix de l’enregistrer dans l’environnement sécurisé de Bitdefender. Ce faisant, lors de votre prochaine visite sur un site, les champs d’identification sont préremplis avec vos données afin de vous connecter plus rapidement.

Bitdefender Password Manager s’occupe aussi de vérifier la qualité des mots de passe auxquels vous avez déjà recours. Avec cette fonctionnalité, le système vous avertira si l'un de vos mots de passe est jugé trop faible ou facilement devinable, dans quel cas il vous est suggéré d’en changer et d’en générer un autre par le gestionnaire. Pour éviter la réutilisation des mêmes mots de passe, l’application va aussi mettre en évidence les doublons pour que vous sachiez d’un coup d’œil quels mots de passe doivent être modifiés afin de renforcer la protection de vos comptes.

Le gestionnaire de mots de passe de Bitdefender scrute le web en quête d’éventuelles fuites de données et vérifie si vos identifiants en font partie ou non. Si vous êtes concerné, vous êtes immédiatement averti pour vous donner la possibilité de réagir dans les plus brefs délais et d’éviter le piratage de l’un ou plusieurs de vos comptes. VVous recevez une alerte dès lors que la sécurité des noms d'utilisateurs, des adresses e-mail, des mots de passe ou des cartes de crédit ont été considérés comme étant à risque.

6 mois d’abonnement gratuits

Bitdefender Password Manager est pourvu de fonctions bien pratiques qui vont au-delà de la gestion de mots de passe. L’outil prend en charge la gestion de multiples identités, qui permet la saisie automatique de vos informations dans les formulaires lorsque vous effectuez un achat. Toutes les identités sont chiffrées localement sur l’appareil de l'utilisateur pour que personne ne puisse y avoir accès en dehors de vous-même. De même, le service propose de sauvegarder vos informations de cartes de crédit pour gagner du temps au moment de payer vos achats en ligne, avec là encore un chiffrement des données en local.

L’utilisation de la fonctionnalité “Secure Me” est recommandée si vous partagez un appareil, un PC ou une tablette par exemple, avec un tiers. Elle permet, à distance, de se déconnecter et de supprimer l'historique de navigation de tout appareil que vous avez utilisé. Enfin, l’application offre un espace de notes sécurisées, au sein duquel vous êtes invité à stocker des données sensibles de manière sûre et sécurisée. L’interface permet de trier les notes et de les visualiser de manière optimale, grâce à des codes couleur.

À l’occasion du World Password Day, Bitdefender propose 6 mois offerts sur sa solution Password Manager. Une opportunité à ne pas manquer, mais il faut faire vite : l’offre est valable jusqu’au 6 mai 2023.

Cet article est une publication sponsorisée par Bitdefender.