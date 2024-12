Pour la première fois, un utilisateur d’IPTV pirate est condamné à la prison

Les sanctions contre le piratage s’intensifient. Après avoir lourdement condamné des dirigeants de services IPTV illégaux, la justice s’attaque désormais aux utilisateurs. Cette décision marque un tournant inattendu dans la lutte contre le streaming pirate.

Ces dernières années, les autorités ont multiplié les actions contre les responsables des plus gros services IPTV pirates. En 2024, Mark Gould, cerveau du célèbre Flawless TV, a été condamné à 11 ans de prison au Royaume-Uni. Ce service, qui diffusait des matchs de Premier League à bas prix, avait généré des millions de livres de bénéfices avant d’être démantelé. D’autres affaires similaires ont conduit à des peines cumulées de plus de 30 ans pour plusieurs individus impliqués dans des réseaux de streaming illégal. Ces décisions visaient à démanteler les organisations à la source, mais cette fois, la justice a changé de cible.

Pour la première fois, la justice a décidé de sanctionner un simple utilisateur de service IPTV pirate. D’après des informations relayées par les médias grecs, cette personne a été condamnée à cinq mois de prison pour avoir utilisé une plateforme de streaming illégal. Cette décision, qualifiée d’historique, marque un changement d’approche : après avoir ciblé les organisateurs de ces services, les autorités s’attaquent désormais aux abonnés pour les dissuader de recourir à ces pratiques.

Cet utilisateur d’IPTV pirate a été condamné à cinq mois de prison

Les médias grecs expliquent que les juges ont considéré que le piratage causait des pertes financières importantes, à la fois pour l’État et les ayants droit. L’accusé, qui a plaidé non coupable, a vu sa défense rejetée au motif que les conséquences du piratage ne pouvaient pas être qualifiées de mineures. Pourtant, aucun détail précis sur l’accusé ou les circonstances de son arrestation n’a été communiqué. Il reste également incertain si la peine de prison sera réellement appliquée ou simplement suspendue, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaires.

Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large où les autorités tentent de dissuader les utilisateurs de s’abonner à des services IPTV pirates. Pourtant, d’autres stratégies semblent plus efficaces en Grèce. Des plateformes légales comme Cosmote TV et Nova ont multiplié les offres à bas prix. Elles ont vu augmenter leur nombre d’abonnés tout en réduisant l’attrait du piratage. Ce type d’initiative prouve qu’il est possible de lutter contre les services illégaux sans forcément passer par des mesures judiciaires spectaculaires.

Source : Skai