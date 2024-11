C’est l’une des plus grandes plateformes de streaming sportif qui vient d’être fermée, et ses fondateurs risquent des décennies de prison

L’une des plus grandes plateformes de streaming illégal de sports vient d’être fermée par les autorités. Ce service, très populaire auprès des amateurs de sports en direct, générait des millions d’euros chaque année.

La lutte contre le piratage sportif s’intensifie et les blocages se multiplient à travers le monde. En France, Canal+ a obtenu en octobre 2024 une décision de justice pour bloquer une cinquantaine de sites IPTV diffusant illégalement les matchs de la Ligue des champions. Quelques mois plus tôt, la Ligue 1 et la Ligue 2 avaient obtenu des jugements similaires pour bloquer des dizaines de plateformes avant le début de la saison. Ces victoires s’inscrivent dans une bataille sans fin, les sites pirates trouvant constamment des moyens de contourner les restrictions. Cette semaine, les États-Unis ont frappé un grand coup en démantelant 247TVStream, une énorme plateforme pirate dédiée au streaming sportif.

Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé le démantèlement de 247TVStream, un service qui proposait plus de 1 000 chaînes en streaming illégal, principalement axées sur les sports en direct. D’après les autorités, le service était géré par deux frères : Noor Nabi Chowdhury, arrêté à New York, et Mohammad Mahmudur Rahman, basé au Bangladesh, qui est actuellement en fuite. Les deux hommes sont accusés de fraude, de vol d’identité et de diffusion illégale, des charges qui pourraient leur valoir des peines cumulées de plusieurs décennies de prison.

247TVStream générait des millions grâce aux abonnements illégaux

247TVStream offrait des abonnements à partir de 10 dollars par mois (environ 9,30 euros), permettant d’accéder à des contenus sportifs et télévisés sur divers appareils, y compris des applications dédiées. Le service, actif depuis 2017, a généré plus de 7 millions de dollars (environ 6,5 millions d’euros) tout en causant des pertes estimées à 100 millions de dollars (environ 93 millions d’euros) pour les ayants droit. Les opérateurs avaient recours à des sociétés écrans et à des documents falsifiés pour dissimuler leurs identités. Une coopération internationale impliquant les Pays-Bas et le Royaume-Uni a permis de saisir les serveurs et les noms de domaines liés à la plateforme, désormais remplacés par un message officiel annonçant la fermeture.

Les sanctions encourues par les deux frères sont particulièrement sévères. Noor Nabi Chowdhury et Mohammad Mahmudur Rahman risquent jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique, 5 ans pour conspiration liée au streaming illégal, et 2 ans obligatoires pour vol d’identité, des peines pouvant être cumulées. Cette opération, saluée par les ayants droit, montre que les autorités internationales renforcent leur coopération pour lutter contre le piratage des événements sportifs, un marché illégal qui continue de proliférer malgré les actions judiciaires.

Source : torrent freak