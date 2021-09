Qualcomm dévoile l’aptX Lossless : la qualité CD via le Bluetooth

Qualcomm vient de dévoiler son tout nouveau codec audio Bluetooth. Baptisé aptX Lossless, il a pour ambition de transmettre de l'audio en qualité CD vers un casque ou des écouteurs sans fil via le Bluetooth, le tout sans perte. D'après les dires de Qualcomm, les premiers produits compatibles seront disponibles en 2022.

Voilà un nouveau codec à même de concurrencer le LDAC de Sony. En effet, Qualcomm vient de dévoiler son nouveau codec audio Bluetooth. Il s'impose comme le digne successeur de l'aptX et de l'aptX HD. Baptisé aptX Lossless, ce codec a pour vocation de transmettre de l'audio en qualité CD (16 Bits, 44 kHz) vers des écouteurs ou un casque sans fil en Bluetooth, le tout sans aucune perte d'informations.

En d'autres termes et contrairement aux précédents codecs Bluetooth de Qualcomm, le flux audio à la sortie correspond ici parfaitement à l'entrée. Pour ce faire, Qualcomm a utilisé un procédé de compression non-destructive comparable à ce que l'on retrouve sur les fichiers FLAC par exemple ou encore l'audio ALAC sur Apple Music Hifi.

Néanmoins, le dernier codec de la marque à la pomme fonctionne uniquement avec le streaming de musique, pas avec la liaison Bluetooth. Et c'est en cette qualité que l'aptX Lossless gagne tout son intérêt. D'après Qualcomm, une nouvelle architecture matérielle/logicielle permet de garantir une qualité de liaison optimale, et ce dans n'importe quelle situation. Bien entendu, cela a été rendu possible uniquement grâce aux avancées de la marque avec son écosystème Snapdragon Sound.

Avec l'aptX Lossless, Qualcomm veut offrir “un autre moyen de diffuser le son comme l'artiste l'a prévu”

Notez en outre que l'aptX Lossless fait partie intégrante de la plateforme aptX Adaptive. Par extension, le codec sera en mesure d'adapter son débit selon la qualité de la liaison Bluetooth (entre 140 kbit/s et 1000 kbit/s). De fait, la plateforme se chargera également de choisir le bon codec aptX en fonction de la qualité du contenu audio écouté, et assurera par la même occasion une coexistence sans interférence entre le Bluetooth et le Wi-Fi.

Sans surprise, les constructeurs désireux d'utiliser ce codec sur leurs produits devront d'abord acquérir une licence d'exploitation auprès de Qualcomm, ainsi qu'une certification. L'entreprise ne souhaite visiblement pas que son codec soit utilisé sur des appareils qui n'offrent pas une bonne qualité audio.

En premier lieu, Qualcomm souhaite proposer son codec sur des smartphones, casques et écouteurs sans fil sur des appareils certifiés Snapdragon Sound. Les premiers produits de ce type devraient arriver en 2022 d'après les prévisions de Qualcomm. À terme, l'entreprise envisage ensuite de proposer l'aptX Lossless sur des tablettes, des ordinateurs portables ou encore des voitures.

Source : Qualcomm