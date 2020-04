Porsche Taycan Turbo S : regardez ce bolide électrique frôler les 270 km/h !

Modèle haut de gamme emblématique, la Taycan Turbo S de Porsche est passée entre les mains des testeurs d’une chaîne YouTube spécialisée dans l’automobile. Ils l’ont conduite sur autoroute et ont atteint la vitesse de 269 kilomètres par heure. Avec ces 761 chevaux et sa batterie de 560 kW, elle passe de 0 à 100 kilomètres-heure en 2,8 secondes.

La Taycan Turbo S est le modèle plus cher, mais aussi le plus puissant de la gamme Taycan. Elle présente des spécificités techniques hors norme sur le marché des voitures électriques. Plutôt boudée par les connaisseurs quand la marque allemande l’a présenté sous forme d’un concept car en 2015, elle a depuis réussi à emporter leur adhésion grâce à une fiche technique de haute volée.

La Taycan Turbo S est équipée d’une batterie de 560 kW développant une puissance de 761 chevaux. Sa vitesse maximale officielle est de 260 kilomètres par heure. Et elle passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Soit une accélération bien supérieure à ce que les moteurs thermiques proposent. L’un des secrets de cette accélération folle est la transmission à deux rapports, une première pour un véhicule électrique.

Presque 270 km/h sur autoroute

Et c’est justement ce qu’ont expérimenté les journalistes de la chaîne YouTube allemande Automann-TV. Lancée sur une autoroute, la Taycan Turbo S confirme les chiffres d’accélération : 2,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h (c’est donc vérifié) et 9,7 secondes pour arriver jusqu’à 200 km/h. Il ne lui faut que 17,8 secondes pour atteindre les 250 km/h. Dans la vidéo, le testeur continue d’accélérer jusqu’à atteindre les 269 km/h. Ce sont des chiffres qui sont hors-normes. Car, n’oublions pas qu’il s’agit d’une voiture électrique.

Bien sûr, cette belle performance rappelle que la puissance de la Taycan Turbo S est contrebalancée par des chiffres d’autonomie assez faibles. Rappelons en effet que ce modèle affiche une autonomie de 309 kilomètres selon les tests de l’agence EPA et entre 388 et 412 kilomètres selon les tests WLTP. Nous sommes loin des cadors du segment, comme la Tesla Model 3 qui culmine à plus de 600 kilomètres d’autonomie. Heureusement, la Porsche est compatible avec la charge rapide prodiguée par Ionity. À défaut de recharger plus souvent, chaque charge est plus rapide.