Pornhub : le roi des sites porno a un nouveau propriétaire

Pornhub, le numéro 1 mondial de la pornographie en ligne, a un nouveau propriétaire. En effet, Mindgeek, la maison-mère du site, a été racheté par une société canadienne de capital-investissement. La nouvelle direction est déterminée à redorer l'image du site X, écornée depuis des années après plusieurs scandales.

Alors que Pornhub risquait de perdre son nom de domaine à cause d'un bras de fer judiciaire en début d'année, nous venons d'apprendre que le numéro 1 mondial du porno en ligne a un nouveau propriétaire.

En effet, la maison-mère du site X Mindgeek vient d'être rachetée par ECP ou Ethical Capital Partners, une société canadienne de capital-investissement. Comme le rapportent nos confrères du Financial Times, le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Pornhub racheté par une société canadienne

On retrouve à la direction d'ECP un certain Rocco Meliambro, qui a oeuvré notamment dans l'industrie canadienne du cannabis, ainsi que Fady Mansour, avocat pénaliste, et Derek Ogden, ancien directeur de la lutte anti-drogue et contre le crime organisé au sein de la Gendarmerie royale du Canada.

Il faut rappeler que Mindgeek, malgré son portefeuille de sites à gros trafic et ses 115 millions de visiteurs mensuels, traversait une période difficile depuis ses trois dernières années.

En effet, la compagnie chypriote a été pointée du doigt en 2020 pour son incapacité à empêcher les utilisateurs de télécharger et de visionner des vidéos pédopornographiques.

Mindgeek au centre de plusieurs scandales depuis 2020

Ces problèmes de modération ont d'ailleurs atteint un point culminant la même année, avec le retrait de nombreux partenaires commerciaux du site. PayPal avait notamment retiré son système de paiement de Pornhub, suivi ensuite de Visa et Mastercard, qui ont choisi à leur tour de bloquer tous les paiements vers le site pour adultes.

En réponse, Pornhub a fait en sorte de retirer la plupart des vidéos illégales de sa plateforme et de mettre en place un système de vérification obligatoire de l'âge des acteurs. Mais cela n'a pas suffit, puisque les opérateurs de services de paiement ont continué à refuser l'accès au réseau publicitaire Traffic Junky de Mindgeek à la suite d'une décision de justice.

En effet, un tribunal californien avait estimé que Visa pouvait être tenu responsable d'avoir aidé Mindgeek à “financer la pornographie infantile”. Ce qui a évidemment conforté l'entreprise dans son choix d'abandonner toute collaboration avec Pornhub.

A l'heure actuelle, le site X est toujours sous le coup de plusieurs poursuites judiciaires, et pour ECP, la première étape sera justement de blanchir le nom de la plateforme. Selon ECP, la société a l'intention de faire de Mindgeek “un leader Internet dans la lutte contre les contenus illégaux en ligne”.