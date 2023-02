Pornhub risque de perdre son nom de domaine à cause d’un bras de fer judiciaire

Le nom de domaine de Pornhub est en danger en raison d'un procès entre MG Premium, une société soeur de la plateforme pour adultes, et le site pornographique Goodporn. On vous explique cette situation complexe.

Alors que l'accès à Pornhub et d'autres sites pornographiques est maintenant soumis à la présentation d'un permis de conduire aux Etats-Unis, nous venons d'apprendre que le nom de domaine de PornHub est menacé par un bras de fer judiciaire.

Comme l'expliquent nos confrères du site Torrent Freak, MG Premium, une société soeur de Pornhub appartenant à la compagnie MindGeek, a récemment lancé des poursuites contre le site pour adultes Goodporn pour violation massive des droits d'auteurs.

Les retraits DMCA, l'arme favorite de MindGeek et Pornhub

Comme vous le savez peut-être, Pornhub s'est imposé depuis quelques années comme un des leaders mondiaux du porno gratuit accessible en ligne. Le succès de la plateforme repose principalement sur le fait qu'elle permet aux utilisateurs de publier leur propre contenu, mais ce n'est pas tout puisqu'elle abrite également des milliers de vidéos dont MindGeek détient les droits d'auteurs, comme les marques Brazzers et Reality Kings.

Cependant, ce modèle économique lucratif est régulièrement menacé par les sites pirates, qui proposent ces mêmes contenus sans autorisation. Depuis plusieurs années maintenant, la société mère MindGeek poursuit systématiquement en justice les sites responsables, à grands coups de retraits DMCA. A titre d'exemple, MindGeek a gagné il y a quelques mois son procès contre DaftSex. En plus des millions de dollars obtenus en dommages et intérêts, le tribunal à l'origine de la décision a également décidé que MindGeek pouvait s'approprier les noms de domaines connexes.

Un procès qui prend une tournure inattendue

En 2021, MindGeek a lancé une procédure similaire pour violation massive des droits d'auteurs contre GoodPorn. “Le site GoodPorn est un site pirate, affichant des contenus de divertissement pour adultes protégés par le droit d'auteur sans autorisation ni licence”, peut-on lire dans la plainte. Avant de passer par la case tribunal, MindGeek a essayé de régler le problème en envoyant des requêtes DMCA, sans succès. “Les défendeurs ne tentent même pas de se conformer à leurs obligations en vertu de la DMCA. Au contraire, les défendeurs refusent systématiquement de se conformer aux avis de retrait DMCA appropriés et conformes”, assure MindGeek.

Seulement, MindGeek ne s'attendait pas à la réponse du propriétaire de GoodPorn, à savoir Amrit Kumar. En effet, il affirme en retour que MG Premium (qui appartient à MindGeek) a signé un accord bilatéral avec GoodPorn en 2019 pour transférer les droits de son contenu. Une copie de l'accord, signée par Kumar et Ferass Antoon, l'ancien PDG de MindGeek, a été fournie comme preuve.

L'avenir de Pornhub sera déterminé par le vainqueur

C'est ici que les choses se complexifient puisque de son côté, MG Premium assure que le contrat est frauduleux et que Ferass Antoon n'a jamais occupé de poste à responsabilité au sein de la société (il l'était en revanche chez MindGeek). Quant à Kumar, il clame au contraire que “l'accord bilatéral est réel et légitime. La validité du contrat peut être confirmée en vérifiant les transactions financières de M. Ferass Antoon ou ceux de ses partenaires, tels que Bernd Bergmair, qui détient une majorité de MindGeek, et David Tassilo, directeur de l'exploitation de la société”.

Pour l'heure, il revient donc au tribunal de démêler ce sac de noeuds. Mais dans le cadre de sa demande reconventionnelle, GoodPorn exige 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour rupture du fameux contrat. Et surtout, le site veut être reconnu comme le titulaire légitime des droits et souhaite également récupérer le nom de domaine Pornhub.com en cas de victoire. “Ces demandes reconventionnelles sont fausses, frivoles et absurdes. Nous attendons avec impatience que nos avocats traitent cette affaire par le biais du système judiciaire”, a déclaré MindGeek au site TorrentFreak.