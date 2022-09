Instagram ferme du jour au lendemain le compte de Pornhub

Instagram vient tout juste de ferme le compte officiel de Pornhub, pour non-respect de ses règles d'utilisation. Une opération survenue, alors que la pression des militants et de la justice de nombreux pays s'est intensifiée contre le site pornographique.

La situation dans laquelle Pornhub, le célèbre site pour adultes, continue de s'aggraver mois après mois. En effet, le compte Instagram officiel de la plateforme, qui comptait 13 millions d'abonnés pour plus de 6000 publications, vient de fermer ses portes, sur décision du réseau social.

Néanmoins et à l'heure où nous écrivons ces lignes, Meta, la maison-mère d'Instagram, n'a pas encore fait de déclaration officielle sur le sujet. De fait, impossible de savoir pour quelles raisons le compte de Pornhub a été fermé. Toutefois, plusieurs captures d'écran publiées par Laila Mickelwait, militante anti-Pornhub, suggèrent bel et bien que le compte a été supprimé pour avoir violé les conditions d'utilisation du réseau social.

Précisons que Laila Mickelwait est la fondatrice de la campagne “TraffickingHub”. Il s'agit d'un groupe de défense dont le but est d'aboutir à la “fermeture de Pornhub et à tenir pour responsable ses dirigeants d'avoir permis, distribué et profité de viols, d'abus d'enfants, de trafic sexuel et d'abus sexuels basés sur des images criminelles”.

Instagram: “We removed Pornhub’s account…” Have a good weekend. pic.twitter.com/o9rIDlGyBa — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) September 3, 2022

Pornhub toujours menacé de blocage en France

Rappelons que depuis plusieurs années maintenant, ces critiques envers Pornhub d'avoir contribué à la distribution de vidéos pédophiles ou de viols se sont multipliées. Face à la gravité de ces accusations, plusieurs cadres du site X ont quitté le navire, comme son PDG et son directeur des opérations. Par ailleurs, certains partenaires commerciaux de Pornhub, comme Visa et Mastercard notamment, ont coupé les ponts avec la plateforme.

En France, Pornhub et plusieurs autres sites X comme Xvideos ou xHamster sont d'ores et déjà dans le collimateur de la justice. L'ARCOM accuse ces sites de ne pas avoir mis en place de système efficace pour empêcher les mineurs d'accéder à leurs contenus. Si les juges se rangent du côté de l'ARCOM, ces sites pour adultes pourraient tout simplement être fermés en France. Alors que l'audience préliminaire devait se tenir en mai 2022, les représentants de Tukif, Pornhub, Xvideos, xHamster et xmxx seront devant les tribunaux ce 6 septembre 2022.

