Pornhub : la France est le troisième plus gros consommateur de contenus pornographiques en 2022

Comme chaque année, le célèbre site pornographique Pornhub a fait le bilan de l’année 2022, et en a profité pour dévoiler les pays qui visitaient le plus le site, mais également les catégories les plus populaires.

C’est l’heure du bilan pour Pornhub, le site vient de dévoiler les catégories et les recherches fétiches de ses utilisateurs, mais surtout quels pays étaient les plus gros consommateurs de contenus pornographiques. Après avoir occupé la quatrième place des pays générant le plus de trafic sur Pornhub en 2021, le site a vraisemblablement gagné en popularité chez nous cette année.

En effet, Pornhub dévoile que la France est désormais classée troisième, juste derrière le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Japon, anciennement troisième, est désormais relégué à la quatrième place. Dans le top 10, on retrouve ensuite le Mexique, l’Italie, l’Allemagne, les Philippines et le Brésil. Le site souligne que les 20 premiers pays représentent 79,3 % du trafic quotidien de Pornhub.

Quelles sont les catégories les plus populaires en France ?

Le classement des termes les plus recherchés chez nous n’a pas été totalement chamboulé depuis les années précédentes. Les deux recherches les plus populaires sont toujours « française » et « hentai », mais sont cette fois-ci suivies de « milf », « lesbienne » et « amateur français ». D’autres catégories ont également vu leur popularité exploser cette année. Les recherches de « poupée sexuelle » ont augmenté de +363% et celles de « rencontre réelle » de +225%.

Du côté des acteurs et actrices les plus appréciées, on retrouve Abella Danger, Lana Rhoades, Mia Khalifa, Tiffany Leiddi et Angela White. Au niveau des catégories les plus populaires, c’est la catégorie « lesbienne » qui prend la première place. Elle est suivie des catégories « anal », « french », « ebony » et « threesome ».

D’ailleurs, Pornhub souligne que certaines catégories sont bien plus recherchées en France que dans le reste du monde. Chez nous, la catégorie « French » est par exemple 798% plus consultée que dans les autres pays, tandis que la catégorie « anal » est également 146% plus populaire.

Cette popularité croissante de Porhub en France s'inscrit dans un cadre assez particulier, puisque l'Arcom a récemment la justice pour faire interdire les sites pornographiques chez nous. Depuis, plusieurs sites dont Pornhub n'ont pas hésité à contre-attaquer.