Pornhub, Jacquie et Michel et d’autres sites pornos risquent d’être bloqués en France

Pornhub et sept autres sites pornographiques sont menacés de fermeture en France. 3 associations ont saisi le CSA pour dénoncer les plateformes qui ne respectent pas la loi en vigueur concernant l’interdiction d’accès aux mineurs. En effet, une simple déclaration sur l’honneur est toujours nécessaire pour visionner les contenus à disposition.

Plusieurs sites pornographiques affichent en ce moment un message à l’encontre de leurs utilisateurs entrant sur la plateforme. La formulation est différente, mais le fond reste le même : ils risquent tous d’être bloqués en France incessamment sous peu. En plus de leur contenu, ces sites partagent une méthode de vérification de la majorité de leurs visiteurs pour le moins légère. Il suffit d’attester sur l’honneur avoir plus de 18 ans.

Pourtant, depuis le 30 juillet 2020 et dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, la loi oblige les sites pornographiques à renforcer leurs outils de filtrage, sous peine d’être contraints à la fermeture. Force est de constater que la réglementation n’est pas vraiment respectée, ce qui n’est pas au goût de tout le monde. Trois associations, dont l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open), ont saisi le CSA pour les forcer à appliquer ces mesures.

L’interdiction d’accès aux mineurs sur les sites pornographiques doit être renforcée

Ce sont au total huit sites qui ont reçu une mise en demeure de la part du CSA : Pornhub, Xvideos, Xnxx, Xhamster, Tukif ainsi que Jacquie et Michel et ses déclinaisons. La procédure impose aux plateformes un délai de 15 jours pour présenter de nouveaux outils de vérification de l’âge. Dans le cas contraire, ces dernières s’exposent à une sanction ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris, à savoir l’arrêt de leur référencement sur les moteurs de recherche ainsi que le blocage de leurs contenus par les fournisseurs d’accès Internet.

Pourtant, et bien que les propriétaires des sites risquent trois ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (375 000 € pour leur entreprise), aucun changement n’est pour l’heure à observer. Le délai de 15 jours a depuis été dépassé et seules quelques pistes ont été formulées par les sites incriminés. Pornhub avance l’idée d’un contrôle de la carte d’identité devant la webcam ou d’un pass à acheter dans un bureau de tabac. Jacquie et Michel envisage d’adopter l’outil My18pass. Peu de temps après que la loi ait été votée, de nombreux Français ont indiqué qu’ils allaient contourner le système.