Des députés américains veulent interdire le porno sur smartphone

L'État de l'Utah aux États-Unis va examiner un projet de loi dédié à la mise en place d'un système de filtre automatique des contenus pornographiques sur chaque smartphone et tablette vendus dans l'État après le 1er janvier 2022. La décision d'adopter ce dispositif repose maintenant sur les épaules de Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah.

Alors que Pornhub vient récemment de supprimer des milliers de vidéos pour lutter contre la pédopornographie, l'État de l'Utah souhaite de son côté voter une mesure inédite. En effet, l'Utah examine actuellement un projet de loi dédié à la mise en place d'un filtre automatique pour bloquer les contenus pornographiques sur tous les smartphones et tablettes vendus sur le territoire après le 1er janvier 2022.

D'après l'article HB72 de cet amendement, chaque tablette et smartphone vendus dans l'État après cette date devra être équipé d'un filtre de contenu préinstallé capable de “bloquer les contenus préjudiciables aux mineurs”. Les propriétaires majeurs auraient toutefois la possibilité de désactiver ce filtre. Toutefois et que pour ce dispositif soit adopté, il est nécessaire que cinq autres états nord-américains votent une loi similaire.

Il convient de rappeler que l'Utah, un État mormon conservateur, est entré en guerre contre la pornographique depuis plusieurs années maintenant. Ce projet de loi s'inscrit en réalité dans une campagne anti-pornographie lancée en 2016 par des législateurs conservateurs de l'Utah. Le gouverneur de l'époque avait d'ailleurs adopté une résolution déclarant que la consommation de pornographie était “une crise de santé publique”.

Le porno, “une crise de santé publique” dans l'Utah

Cette loi mettait en exergue les effets nocifs de la pornographie en ligne, comme “un impact sur le développement du cerveau”, l'augmentation des risques de “maladies mentales” et des problèmes d'addiction. La loi prévoyait notamment la mise en place de campagnes d'éducation et de prévention dans les écoles et collèges.

Pour ses détracteurs, ce projet de loi constitue une atteinte à la liberté d'expression. En outre, ils jugent que les législateurs devraient plutôt axer leurs efforts sur l'amélioration de l'éducation sexuelle dans l'État, plutôt que de chercher à tout prix la censure. Pour l'heure, la balle est dans le camp du gouverneur de l'Utah Spencer Cox, qui a jusqu'au 25 mars 2021 pour opposer son véto ou signer ce projet de loi.

Pour rappel, le Sénat français a voté un amendement voué à imposer aux éditeurs de sites pornographiques d'intégrer un système permettant de vérifier l'âge des utilisateurs. D'après plusieurs sondages iFop commandés par le magasine La Voix du X, 64% des sondés vont chercher à contourner ce système, considéré comme une atteinte à la vie privée.

Source : Engadget