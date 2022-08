Pokémon, Hogwarts Legacy : 10€ offerts chez la Fnac pour toute précommande

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de 10€ offerts pour toute précommande de plusieurs jeux vidéo parmi lesquels ont compte les futurs best-sellers Pokémon Violet, Pokémon Ecarlate ou encore Hogwarts Legacy !

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter d'une offre exceptionnelle : 10€ offerts pour toute précommande de Pokémon Ecarlate ou Pokémon Violet. Pour profiter de cette offre, il suffit d'être adhérent Fnac+ et après votre achat, vous recevrez 10€ de crédit sur votre compte Fnac.

Et ce n'est pas le seul cadeau ! La Fnac vous propose également :

Un prix bas garanti de seulement 49,99€

Un steelbox offert

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille

1 mois d'abonnement offert pour BrutX

Les deux jeux sortiront officiellement le 18 novembre prochain et vont probablement révolutionner la franchise. Pokémon Ecarlate et Violet proposent en effet pour la première fois un monde ouvert que le joueur peut explorer en toute liberté. Dans les cieux, les flots, en forêt ou encore en pleine rue, vous pourrez attraper des Pokémon partout. Alors qu'attendez-vous ? Choisissez entre Poussacha (type plante), Chochodile (type feu) et Coiffeton (type eau) et commencez l'aventure grâce à la Fnac !

Et si vous ne souhaitez pas choisir entre les 2 jeux, bonne nouvelle : la Fnac vous propose un pack avec Pokemon Ecarlate ET Pokemon Violet.

10€ offerts et un prix bas garanti pour Hogwarts Legacy

Si vous êtes adhérent Fnac+, vous pouvez également bénéficier de 10€ de crédit sur votre compte Fnac pour toute précommande du jeu événement Hogwarts Legacy. Il sortira le 31 décembre 2022 prochain pour 69,99€ sur Switch et PS4 ou 79,99€ pour Xbox Series et PS5.

En prime, si vous précommandez le jeu chez la Fnac, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille et 1 mois d'abonnement offert pour BrutX.

Si ce jeu fait déjà tant parlé, c'est parce que les fans de la saga Harry Potter en rêvent depuis déjà des années. Difficile en effet de dire non à un jeu en monde ouvert d'action-aventure qui permet de s'immerger dans l'univers de la saga, découvrir le château Poudlard, suivre des cours de potion ou de défense contre les forces du mal et finalement, devenir le sorcier ou la sorcière de vos rêves.

Vous voulez être sûr d'en profiter dès sa sortie ?