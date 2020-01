Pocophone F2 : Xiaomi a déposé la marque, le successeur du F1 arrive !

Le Pocophone F2, successeur du F1 que Xiaomi avait lancé en août 2018 serait bien en préparation : la firme a déposé le nom du smartphone, qui serait POCO F2. Reste à savoir ce que la firme nous prépare pour cette édition qui aiguise déjà notre curiosité !

Vous vous souvenez du Pocophone F1 ? Xiaomi avait frappé un grand coup lors de sa sortie. Le constructeur était allé demandé à ses potentiels clients ce qui était vraiment important pour eux dans un smartphone. Le résultat, c’était un appareil doté du dernier SoC Snapdragon (à l’époque un 845), 6 Go de RAM de base (une option 8 Go était également disponible), un double capteur photo 12 + 5 Mpx, des technologies de pointe comme le Bluetooth 5.0 et une énorme batterie 4000 mAh. Le tout pour un prix avoisinant les 300 euros.

Forcément il y avait quelques compromis. Le dos de l’appareil était en polycarbonate au lieu du verre voire du métal qui sont des matériaux devenus la norme sur d’autres smartphones. L’écran LCD, n’était pas le meilleur du marché – de même que le double capteur photo, un peu en retrait de la concurrence. Et la recharge rapide était un peu lente. Des petits défauts insignifiants pour nombre d’utilisateurs en quête de performances au top et d’une autonomie bluffante. Aucun autre smartphone ne pouvait rivaliser à son lancement.

Pourtant, depuis, la concurrence s’est intensifiée. Et c’est peut être aussi pour cela qu’il a fallu attendre deux ans avant d’entendre parler d’un possible successeur. Comme le relève GSMArena, Xiaomi vient néanmoins de déposer le nom de marque POCO F2. L’un des noms de marque du Pocophone F1 était justement POCO F1, nom que Xiaomi avait déposé peu de temps en amont de la présentation de son nouveau smartphone. Le constructeur a préféré utiliser POCO F1 sur certains marchés dont l’Inde. Tandis que chez nous le smartphone était connu sous le nom de Pocophone F1.

Lire également : Pocophone F2 – sortie repoussée à 2020, ça se confirme

Reste à savoir ce que Xiaomi nous réserve pour cette édition. Si on doit se baser sur ce qu’était la proposition du Pocophone F1, on imagine d'emblée un Snapdragon 855+ ou 865, 8 Go de RAM, une grosse batterie d’au moins 4000 mAh, le tout dans un design éprouvé. Qu’en pensez-vous ? Quelle sera sa fiche technique selon vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : GSMArena