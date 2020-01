Pocophone F2 : une version Lite avec un Snapdragon 765 et connexion 5G se dévoile

Après la version classique du Pocophone F2, c’est au tour d’une version Lite de faire l’objet d’une fuite basée sur plusieurs photographies. Le smartphone serait équipé d’un Snapdragon 765, impliquant une connectivité 5G embarquée, et une batterie de 5000 mAh pour une grande autonomie.

Comme Redmi avant elle, Pocophone va devenir une marque indépendante. Ce qui veut dire qu’elle profitera de la structure de Xiaomi pour commander ses pièces détachées et négocier avec le fabricant des smartphones de la firme (Wingtech), mais qu’elle disposera d’une certaine autonomie pour créer ses propres modèles en fonction de sa stratégie. Quitte parfois à entrer en concurrence avec Redmi et Xiaomi, comme Honor est parfois en concurrence avec Huawei, ou Realme avec Oppo.

Le premier modèle de la nouvelle marque indépendante Pocophone pourrait être le Pocophone F2 (ou Poco F2), successeur direct du Poco F1, qui était l’un des meilleurs rapports qualité-prix lors de son lancement. Logiquement, le Poco F2 en conservera le positionnement, tout en mettant à jour la fiche technique. Des rumeurs récentes évoquent un Snapdragon 865, 6 Go de RAM, un capteur photo rangé dans un tiroir mécanique et une batterie de 4100 mAh.

La version Lite du Poco F2 compatible 5G

Cette semaine, une nouvelle rumeur parle d’un autre smartphone, qui ne serait pas le Poco X2 croisé dans les rumeurs. Il s’agirait du Poco F2 Lite, version allégée donc du Poco F2. Cette rumeur est lancée par la chaîne YouTube RevAtlas qui a posté une vidéo basée sur trois photos envoyées par une source anonyme. Vous pouvez retrouver cette photo en fin de cet article. L’une des photos confirme d’ailleurs le nom du téléphone.

Trois détails techniques y sont annoncés à propos du Poco F2 Lite. Tout d’abord, le smartphone serait équipé d’un Snapdragon 765, le chipset milieu de gamme et compatible 5G de Qualcomm. Ce composant serait accompagné de 6 Go de mémoire vive et ferait tourner une version alternative de la ROM customisée MIUI de Xiaomi (laquelle est basée sur Android 10). Autre détail, le smartphone embarquerait une batterie de 5000 mAh, promesse d’une belle autonomie. La source ne précise pas en revanche la taille de l’écran (nous pouvons seulement y voir une webcam logée dans une encoche), le volume de stockage ou la nature des capteurs photo. Cela sera certainement révélé par une prochaine fuite.