POCO X7 et X7 Pro : des monstres de puissance sous les 400€ avec de nombreux cadeaux offerts !

Les nouveaux POCO X7 et X7 Pro sont enfin là. Avec des fiches techniques impressionnantes et un prix sous la barre des 400€, POCO frappe un grand coup. Mais que valent vraiment ces smartphones et comment les avoir à prix cassé ?

Depuis sa création, la marque POCO surprend par ses smartphone puissants à prix mini. En ce début d'année 2025, la marque continue sur sa lancée en renouvelant sa gamme X avec les X7 et X7 Pro. Succédant aux X6, ces modèles promettent de repousser les limites en termes de performances et d’innovation pour un prix très compétitif. Conçus pour séduire les amateurs de smartphones abordables sans compromis, ces deux modèles ont clairement de quoi attirer l’attention.

Pour moins de 400€, POCO propose des fonctionnalités généralement réservées aux modèles premium : un design soigné, des processeurs performants, et des écrans à couper le souffle. Alors, mission réussie ?

POCO X7 : le champion de l’équilibre

Le POCO X7 s’adresse aux utilisateurs qui recherchent un smartphone puissant sans exploser leur budget. Sous le capot, on retrouve le processeur Dimensity 7300-Ultra (5G) gravé en 4 nm, qui assure des performances solides, idéales pour du multitâche et même du gaming occasionnel.

Son écran AMOLED CrystalRes 1,5 K de 6,67 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité exceptionnelle, accompagné d’une luminosité impressionnante de 3000 nits. Les amateurs de photographie ne sont pas en reste avec un capteur principal de 50 MP stabilisé par OIS, parfait pour capturer des clichés détaillés, même en basse lumière.

Avec sa batterie de 5110 mAh et une charge rapide de 45 W, le POCO X7 garantit une autonomie suffisante pour une journée entière, même pour les utilisateurs intensifs. Ce modèle est particulièrement adapté à ceux qui veulent un smartphone polyvalent, fiable et prêt à relever tous les défis du quotidien.

POCO X7 Pro : l'évolution musclée

Pour ceux qui veulent encore plus, le POCO X7 Pro monte d’un cran. Il embarque le processeur Dimensity 8400-Ultra, un monstre de puissance qui établit de nouveaux standards en multitâche, gaming, et traitement AI. Son score AnTuTu de 1 704 330 témoigne de ses performances impressionnantes.

L’écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces reste identique en taille, mais il atteint une luminosité de 3200 nits et s’accompagne de la protection Corning® Gorilla® Glass 7i pour une meilleure résistance. Côté photo, le capteur principal de 50 MP est épaulé par des fonctions avancées comme le mode portrait américain et la vidéo 4K/60 fps avec double stabilisation (OIS + EIS).

Avec sa batterie de 6000 mAh et une charge rapide HyperCharge 90 W (100 % en 42 minutes), le X7 Pro se distingue également par son endurance et sa rapidité. Enfin, son design premium avec des finitions audacieuses en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone puissant, stylé et durable.

AliExpress casse les prix pour le lancement

Pour célébrer l’arrivée des POCO X7 et X7 Pro, AliExpress propose des offres très intéressantes, avec des cadeaux inclus pour chaque achat. Voici les principales offres disponibles jusqu’au 16 janvier :

En prime, AliExpress propose des codes promo valables jusqu'au 16 janvier et uniquement en cas d'achat depuis la boutique Xiaomi sur le site :

POCOX720 pour -20 € dès 239,90€ d’achat sur le POCO X7.

pour d’achat sur le POCO X7. POCOX7PRO pour -20 € dès 309,90€ d’achat sur le POCO X7 Pro.

Avec leurs specs impressionnantes et leurs prix agressifs, les POCO X7 et X7 Pro confirment l’objectif de la marque : offrir des smartphones ultra-compétitifs sans concessions majeures. Grâce aux offres d’AliExpress, c’est le moment idéal pour mettre la main sur l’un de ces modèles prometteurs. Alors, prêts à craquer ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.