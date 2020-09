Poco X3 : Xiaomi présentera un nouveau Pocophone le 7 septembre 2020

Le Poco X3 arrive ! Xiaomi présentera un nouveau Pocophone ce lundi 7 septembre 2020. La marque chinoise vient d’annoncer l’organisation d’une conférence en ligne. D’après les premières informations dévoilées par le fabricant, le smartphone est alimenté par le nouveau Snapdragon 732G, un SoC milieu de gamme signé Qualcomm.

Xiaomi continue d’étoffer le catalogue de sa filiale Poco. Après le Poco M2 Pro et le Poco F2 Pro, faites place au Poco X3. La présentation de ce nouveau smartphone milieu de gamme est fixée au lundi 7 septembre 2020 à 14H, heure de Paris. La conférence sera retransmise sur YouTube en direct.

Le premier smartphone avec un SoC Snapdragon 732G

Dans un communiqué publié en partenariat avec Qualcomm, Xiaomi souligne que le Poco X3 est le premier smartphone à être équipé du SoC Snapdragon 732G. « Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le prochain smartphone de POCO. Notre collaboration avec Qualcomm nous a permis de créer le premier smartphone avec le dernier SoC Snapdragon 732G » explique Sam Jiang, responsable des produits chez POCO.

Couplé à 6 Go de RAM, le chipset promet des performances graphiques en hausse de 15% par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 730G. Le SoC s’annonce idéal pour les amateurs de jeux vidéo sur mobile. « Le Snapdragon 732G offrira une expérience gaming de haut vol, une IA sophistiquée sur l’appareil et des performances supérieures » promet Qualcomm. La puce est d’ailleurs compatible avec Snapdragon Elite Gaming. Cette fonctionnalité permet de mettre à jour les pilotes graphiques du GPU Adreno 618 indépendamment des mises à jour système.

« Nous pensons que cet appareil établira une nouvelle référence dans la catégorie milieu de gamme, redéfinissant complètement la relation entre le prix d’un téléphone et ses capacités » promet Sam Jiang. On peut s’attendre à ce que la filiale de Xiaomi propose un excellent rapport qualité prix. Pour l’heure, on ignore si l’appareil sera commercialisé sur le marché européen ou réservé à certains pays, dont l’Inde. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.